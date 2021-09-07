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Китайская компания Xiaomi намерена повысить защиту своих смартфонов от вирусов и вредоносного программного обеспечения. Для этого она разработала специальный режим, который называется MIUI Pure Mode. Он появится в прошивках MIUI 12.5 и MIUI 12.5 Enhanced.

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По словам производителя из Поднебесной, смартфоны на базе операционной системы Android могут легко заражаться вирусами и вредоносным софтом. 40% приложений, установленных на устройствах компании Xiaomi, не прошли проверку безопасности. При этом 10% из них считаются потенциально опасным программным обеспечением.

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Активация MIUI Pure Mode автоматически блокирует установку любого софта в фоновом режиме. Кроме того, новая функция запрещает установку приложений из сторонних источников. Таким образом, при желании установить программное обеспечение, скачав файл apk, пользователям сначала придётся отключить MIUI Pure Mode.

Заметим, что компания Xiaomi возможность деактивации нового режима отнесла в список преимуществ. Естественно, сравнение провели с компанией Apple. Напомним, американский гигант не позволяет установку программного обеспечения из сторонних источников.

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В настоящее время MIUI Pure Mode проходит тестирование. Ожидается, что скоро новый режим безопасности будет добавлен в стабильную версию программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced Edition, а потом уже доберётся и до просто прошивки MIUI 12.5.

Напомним, что оптимизированная оболочка в первую очередь ориентирована на флагманские смартфоны 2020 и 2021 годов выпуска. В Китае обновление вышло примерно для дюжины моделей. Массовое распространение глобальной версии прошивки намечено на конец текущего года.

Что касается MIUI 12.5, это программное обеспечение доступно для всех смартфонов, которые вышли в 2021 году, а также для подавляющего большинства моделей 2019-2020 годов выпуска. Кроме того, прошивка доступна некоторым устройствам трёхлетней давности.