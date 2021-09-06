Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался

Но компания подарила пользователю новый.
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Информация о взрыве смартфонов Xiaomi в большинстве случаев идёт из Индии. С чем это связано – неизвестно. Минувшей весной стало известно о взрыве POCO X3. Спустя почти четыре месяца взорвалась ещё одна модель POCO X3.

реклама

Владелец требует от индийского подразделение китайской компании Xiaomi заменить смартфон на новое устройство. В противном случае он готов пойти в суд. Xiaomi уже связалась с пользователем для решения это проблемы. По данным китайской компании, девайс был отремонтирован не в авторизованном сервисном центре. Мастера заменили оригинальный жидкокристаллический модуль на дубликат. В качестве жеста доброй воли производитель готов подарить пользователю новый телефон.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

POCO X3 взорвался в момент, когда был подключён к сети электропитания. Пользователь отмечает, что поставил смартфон на зарядку, оставил его на кровати, а сам покинул комнату. На фотографиях ниже вы можете видеть, как пострадали постель и аппарат.

Напомним, индийская версия POCO X3 отличается от международного варианта отсутствием чипа NFC и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч вместо 5160 мА*ч. Вне зависимости от региона продаж смартфона оснащается мобильным процессором Snapdragon 732G.

реклама

Xiaomi POCO X3 – один из самых популярных смартфонов компании из Китая. Он также предлагает пользователям 120-герцевый дисплей IPS LCD и 64-мегапкисельную основную камеру. Модель уже работает на прошивке MIUI 12.5. Из прочего отметим разъём для наушников, боковой биометрический сенсор, операционную систему Android 11 и защиту от воды класса IP53.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
38
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
113
Майнер рассказал о ферме на своей даче, которая приносит $15 000 в криптовалюте ежемесячно
116
Стали известны результаты тестов производительности редкой RTX 3080Ti 20Gb в майнинге криптовалют
14
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
9
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
26
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
219
Лайфхак по апгрейду Radeon RX 5000 на новую серию — обменяй видеокарту бесплатно у майнера
20
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
86
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
108
35% жителей США купили криптовалюту по совету Илона Маска и не планируют её продавать в будущем
36
Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000
63
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
5
Новый монитор от Razer за $800 продемонстрировал время отклика на уровне бюджетных игровых мониторов
50
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
6
Пользователь Reddit показал, как мог бы выглядеть Кратос из God of War без бороды
14
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
46
Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
39
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
39
Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous стартовала со второго места в недельном чарте продаж в Steam
14

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
87
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
32
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
115
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
16
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
9

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
19:09
хз 4 цивила китайцы воевали со мной так каждый ход 30 минут только был обмен взаимными ядерными ударами).
Atom RPG Trudograd выйдет из раннего доступа уже через неделю
LoL
19:09
На гиперпне все равно в кибербаг нипаиграть((
Cyberpunk 2077 получила крошечное обновление для процессоров без AVX
Sergei Svinobaklan
19:07
Ну, блин, если первое будет реальностью, причем, в хорошем значении, то второе и третье Интелу простят)))
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
Зеновий Радеонович
19:07
И медленная память выиграла. В свое время выбирал 16 быстрой или 32 медленной (цена та же). Взял 32
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
Виталий Shokerxxx
19:05
норм такие капсулы и под управлении ии и будет норм таксишка.
ElectricKar K5 - самый дешевый электромобиль в мире
Gringo
19:05
Да ладно, не все так плохо. Сейчас в продаже полно быстрых карт LHR, которые можно купить дешевле 100 тыс.
Биткоин продолжает дорожать, а аналитики РБК ожидают роста до $75 000 к концу 2021 года
Виталий Shokerxxx
19:04
по ковидле мы и так знаем что они лидеры. жд рептилии решили вывести здоровую нацию а всех стариков калек угробить.
Китай является абсолютным мировым лидером по распространению 5G сетей
t-dirt
19:03
>твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт работает около 80 дней, а при нормальном использовании – 10 лет. гораздо дольше. я вообще больше скажу, терабайтовый ссд на тлс памяти, да произведённый ...
Chia - похоже это финал истории
Lamerusha Lat
19:03
Отставить, рядовой! Упал, ля! Отжался, на!
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
Виталий Shokerxxx
19:01
как ужо описали кеширование винды лютый трешак надо ненадо засовывает всякий мусор лучше рамдиск сделать саомому сколько нужно и с помощью стороних прог врубить кеш. + своп браузера туды суешь и вуаля...
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем