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Информация о взрыве смартфонов Xiaomi в большинстве случаев идёт из Индии. С чем это связано – неизвестно. Минувшей весной стало известно о взрыве POCO X3. Спустя почти четыре месяца взорвалась ещё одна модель POCO X3.

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Владелец требует от индийского подразделение китайской компании Xiaomi заменить смартфон на новое устройство. В противном случае он готов пойти в суд. Xiaomi уже связалась с пользователем для решения это проблемы. По данным китайской компании, девайс был отремонтирован не в авторизованном сервисном центре. Мастера заменили оригинальный жидкокристаллический модуль на дубликат. В качестве жеста доброй воли производитель готов подарить пользователю новый телефон.

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POCO X3 взорвался в момент, когда был подключён к сети электропитания. Пользователь отмечает, что поставил смартфон на зарядку, оставил его на кровати, а сам покинул комнату. На фотографиях ниже вы можете видеть, как пострадали постель и аппарат.

Напомним, индийская версия POCO X3 отличается от международного варианта отсутствием чипа NFC и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч вместо 5160 мА*ч. Вне зависимости от региона продаж смартфона оснащается мобильным процессором Snapdragon 732G.

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Xiaomi POCO X3 – один из самых популярных смартфонов компании из Китая. Он также предлагает пользователям 120-герцевый дисплей IPS LCD и 64-мегапкисельную основную камеру. Модель уже работает на прошивке MIUI 12.5. Из прочего отметим разъём для наушников, боковой биометрический сенсор, операционную систему Android 11 и защиту от воды класса IP53.