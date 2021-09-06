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Китайский техногигант Xiaomi в начале последнего месяца лета анонсировал планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Стандартная модель в Китае продаётся в модификациях с 6 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством на 128 ГБ или 256 ГБ. Именно она будет продаваться официально на международном рынке. Стоимость глобальной версии планшета раскрыл один из белорусских ритейлеров.

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По появившейся информации, Xiaomi Mi Pad 5 с 6 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем на 128 ГБ будет стоить 1 199 белорусских рублей или приблизительно 480 долларов. Как видим, глобальная версия планшетного компьютера окажется более чем в полтора раза дороже китайского варианта.

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При этом стоит отметить, что практически вся техника Xiaomi в Беларуси стоит заметно дороже, чем в других странах Европы. Например, хит продаж POCO F3 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти жители Беларуси в официальной рознице могут купить за 1 399 белорусских рублей или 560 долларов.

На AliExpress в магазине Xiaomi смартфон продаётся за 399 долларов. В то же время как в странах Европейского Союза модель в начальной модификации памяти стоит 399 евро или 475 долларов. В связи с этим есть надежда, что полноценная глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 будет стоить дешевле, чем вариант для рынка Беларуси.

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Заметим, что планшет и китайский аналог POCO F3 (Redmi K40) на рынке Поднебесной продаются в базовой конфигурации по цене 310 долларов. В связи с этим можно предположить, что в России Mi Pad 5 будет стоить на уровне POCO F3. Цена последнего в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составляла на момент старта продаж 32 990 рублей и 35 990 рублей соответственно.

Напомним, Xiaomi Mi Pad 5 оснащается процессором Snapdragon 860 и 11-дюймовой панелью IPS с частотой обновления 120 Гц. Жидкокристаллический экран имеет разрешением 2560 x 1600 точек. Матрица новинки поддерживает HDR10 и Dolby Vision.

Планшет получил аккумулятор ёмкостью 8720 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу, 8-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную камеру. Августовская новинка может похвастаться четырьмя стереофоническими динамиками, алюминиевым корпусом и поддержкой стилуса.

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Из коробки Xiaomi Mi Pad 5 работает на базе фирменного программного обеспечения MIUI for Pad. Прошивка является аналогом MIUI 12.5, но разработана специально для устройств с большими экранами. В основе оболочки лежит операционная система Android 11.