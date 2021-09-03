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Графические ускорители компании AMD последнего поколения долгое время падали в цене, но при этом продолжали стоить намного дороже, чем должны. Карты Radeon RX 6000 начали дешеветь в мае 2021 года. Падение стоимости продолжалось несколько месяцев, но с середины лета адаптеры вновь начали дорожать.

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В начале июля 2021 года покупателям Radeon RX 6000 приходилось переплачивать порядка 53%. Спустя две недели средняя наценка выросла ещё на 3%, а к 9 августа она увеличилась до 59%. Этим всё не ограничилось. По состоянию на 29 августа 2021 года цена на графические ускорители семейства Radeon RX 6000 в Европе превышала рекомендованную сразу на 64%. Причиной стал рост курса криптовалюты Ethereum. Она скоро начнёт штурмовать отметку 4 000 долларов. На этом уровне стоимость «эфир» последний раз была ещё весной.

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Сейчас в Европе сложно найти видеокарты Radeon RX 6800. Чуть лучше дела обстоят с моделями Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6800 XT. А вот флагманских Radeon RX 6900 XT пока хватает всем пользователям. Правда, те особо не горят желанием обзаводиться новинкой. То же самое касается и относительно доступной Radeon RX 6700 XT.

В России с доступностью ускорителей тоже не всё хорошо. Например, в магазине «Ситилинк» есть несколько предложение по Radeon RX 6900 XT и только одна Radeon RX 6700 XT. Остальных графических адаптеров на момент написания материала в магазине в наличии нет.

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Что касается решений на базе Radeon RX 6900 XT, выбирать можно из карт ASUS, Gigabyte, MSI и, конечно же, Sapphire. Самые доступные видеокарты у ASUS и Gigabyte. За них придётся отдать по 179 990 рублей. Но у той же ASUS есть модель и за 189 990 рублей.

Что до ускорителей Radeon RX 6700 XT, тут, к сожалению, выбирать не из чего. Единственное предложение в «Ситилинк» на момент написания материала – видеокарта в исполнении PowerColor. Её стоимость сейчас составляет 104 990 рублей.

Напомним, что модели Radeon RX 6000 построены на базе 7-нм чипов Navi. Флагманская карта получила GPU с 5120 потоковыми процессорами, 320 текстурными блоками и 128 блоками рендеринга. Navi 21 XTX имеет базовую частоту 1825 МГц и 80 ядер трассировки лучей. Адаптер оснащается 16 ГБ памяти типа GDDR6 с 256-битной шиной, скоростью 16 Гбит/сек и пропускной способностью 512 ГБ/сек.

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В основе Radeon RX 6700 XT лежит графический процессор Navi 22 XT с 2560 потоковыми процессорами. GPU может похвастаться 160 текстурными блоками, 40 ядрами трассировки лучей и номинальной частотой 2321 МГц. В состав ускорителя вошла оперативная память GDDR6 с 192-разрядной шиной. Пропускная способность VRAM при скорости 16 Гбит/сек составляет 384 ГБ/сек. Разница в производительности по сравнению с Radeon RX 6900 XT составляет порядка 50-60% в пользу топовой модели.