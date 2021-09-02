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Hisense представила проекционные телевизоры по цене от $5 500

Доступны модели диагональю 100" и 120".
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Китайская компания Hisense анонсировала два лазерных телевизора в рамках серии Laser TV L9G TriChroma. По словам производителя, обе новинки спроектированы для работы с игровыми консолями Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S | X.

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Пользователям предлагаются лазерные телевизоры размером 100 дюймов и 120 дюймов по диагонали. Каждая новинка имеет разрешение 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K UHD. Производитель отмечает яркость до 3000 люмен и 107-процентный охват цветового диапазона BT.2020.

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Ключевой фишкой проекционных телевизоров является поддержка фирменной технологии Hisense TriChroma. Ею предусмотрено применение трёх лазерных излучателей, которые формируют качественную картинку с натуральной цветопередачей.

Обе новинки, выпущенные в рамках серии Laser TV L9G TriChroma, работают на базе операционной системы Android TV. Программное обеспечение предлагает доступ к Disney+. Prime Video и YouTube. Конечно же, заявлена поддержка работы с голосовым помощником Google Assistant.

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Для подключения к телевизорам приставок нового поколения предусмотрен разъём HDMI версии v2.1. Из прочего отметим акустическую систему высокого (по словам производителя) качества мощностью 40 Вт, поддержка HDR10, Dolby Atmos, USB и Ethernet.

Желающим приобрести проекционные телевизоры Laser TV L9G TriChroma придётся заплатить минимум 5 500 долларов. Столько стоит 100-дюймовая модель. Версию размером 120 дюймов по диагонали китайская компания Hisense оценила в 6 000 долларов.

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