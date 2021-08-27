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Компания Xiaomi первой выпустит на рынок смартфон с 200-мегапиксельной основной камерой. Им станет модель Xiaomi 12, премьера которой ожидается в конце осени текущего года. Но в рамках следующего поколения флагманской линейки производитель представит ещё и версию Ultra, которая получит уникальную основную камеру.

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В Xiaomi 12 Ultra тоже будет использоваться 200-мегапиксельный датчик изображения. Но если в стандартном издании ему компанию составят простенький ультра-широкоугольный модуль и сенсор для макросъёмки, то версия Ultra обзаведётся парой 50-мегапиксельных матриц.

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Камера на 200 Мп получит поддержку технологии Quad Bayer для объединения четырёх соседних пикселей в один с целью повышения качества снимков при нехватке света. На выходе будут получаться фотографии с разрешением 50 Мп (8192 x 6144 пикселей).

50-мегапиксельные датчики изображения будут установлены в телеобъективе и ультра-широкоугольной камере. Первый сможет обеспечить оптическое приближение кратностью 10x, чем до сих пор не может похвастаться ни один флагман компании из Пекина.

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Xiaomi 12 и версия Ultra будут оснащаться флагманской 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 898, премьере которой ещё только предстоит состояться. Есть вероятность, что анонс стандартного издания пройдёт ещё до презентации мобильного процессора, в связи с чем выход флагмана на рынок будет задерживаться.

Xiaomi 12 представят осенью, и в продажу он поступит с прошивкой MIUI 12.5 Enhanced Edition на базе операционной системы Android 12. Xiaomi Mi 12 Ultra тоже получил ОС Android 12, но уже вместе с программным обеспечением MIUI 13. Связано это с тем, что анонс состоится весной следующего года и будет приурочен к 12-й годовщине компании.

Версия Ultra будет претендовать на звание лучшего в мире камерофона. По крайней мере, по версии DxOMark. Французская лаборатория всё ещё имеет вес, хотя к подходу к оценке есть много вопросов. Чего только стоит тестирование дисплея одного из флагманов Samsung с наклеенной плёнкой и предпродажным программным обеспечением.

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Напомним, анонсированный в конце марта 2021 года флагман Xiaomi Mi 11 Ultra несколько месяцев удерживал звание лучшего камерофона в DxOMark. Лишь в конце июля с первой строчки его подвинул флагман Huawei P50 Pro.