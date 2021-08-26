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Китайский технологический гигант Xiaomi представил сразу две линейки новых мобильных ПК. Новые ноутбуки называются Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra. Модели обеих серий оснащаются мобильными процессорами Intel Core i5 и Core i7 одиннадцатого поколения и могут похвастаться встроенной графикой. Модификаций с дискретными видеокартами не предусмотрено.

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Xiaomi Mi Notebook Pro предлагают пользователям 14-дюймовую панель IPS с разрешением 2560 x 1600 точек и пропорциями 16 к 10. Повышенная частота обновления изображения отсутствует. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ в базовой модификации. Максимально ОЗУ может быть установлено 16 ГБ.

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Лэптопы оснащаются процессорами Intel Core поколения Tiger Lake. Две версии получили чипы Core i5, а топовый вариант оборудован платформой Core i7. Точные модели, увы, не указаны. Возможно, информация о процессорах появится на официальном сайте компании со временем.

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В Xiaomi Mi Notebook Pro установлен накопитель вместимостью 512 ГБ (SSD NVMe). Ёмкость встроенного аккумулятора составила 70 Вт*ч. Батарея получила поддержку технологии быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт USB Power Delivery, то есть заряжать АКБ можно через симметричный разъём USB-C.

Xiaomi Mi Notebook Ultra тоже оснащается накопителем SSD NVMe объёмом 512 ГБ и 8-16 ГБ оперативной памяти. Стандарт ОЗУ – DDR4. Оперативка имеет частоту 3200 МГц. Лэптопы этой серии также могут похвастаться аккумулятором на 70 Вт*ч с быстрой зарядкой USB PD мощностью 65 Вт.

Базовая и продвинутая версии получили процессор Core i5-11300H поколения Intel Tiger Lake-H. В топовой модификации используется чип Intel Core i7-11370H. Ещё одно отличие от версии Pro заключается в экран. Он тоже основан на базе матрицы IPS, но частота обновления повышена до 90 Гц, разрешение – до 3200 x 2000 точек, а диагональ – до 15,6 дюйма.

Все лэптопы компании Xiaomi получили USB-C, USB Type-A (USB 3.2 Gen 1), USB Type-A (USB 2.0), выход 3,5 мм для микрофона и наушников, HDMI 1.4 и поддержку Thunderbolt. Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Из остального отметим 2-ваттные стереофонические динамики с поддержкой DTS, веб-камеру HD, 83-клавишную клавиатуру с трёхступенчатой подсветкой, сенсорную панель Windows Precision и сканер отпечатков пальцев.

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Новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10. Также из коробки модели получат пакет офисного программного обеспечения MS Office 21019 Home and Student. Со временем лэптопы бесплатно обновятся до Windows 11.

Старт продаж ноутбуков запланирован на 31 августа 2021 года. Каждая модель доступна с Intel Core i5 и 8/16 ГБ оперативной памяти, а также с Intel Core i7 и 16 ГБ ОЗУ. С рекомендованной производителем стоимостью новинок вы можете ознакомиться ниже.