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Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench

Intel Core i9-11900K тоже позади.
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Американская компания Intel готовится новое поколение настольных процессоров во главе с 16-ядерным флагманом Intel Core i9-12900K. Грядущая новинка прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench, где не оставила шансов флагманскому чипу AMD Ryzen 9 5950X.

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Протестированная версия процессора была установлена в персональном компьютере с 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и материнской платой на базе набора логики Z690. В однопоточном режиме будущий флагман смог набрать 1893 балла. В тесте с использованием всех ядер программное обеспечение присудило модели Core i9-12900K сращу 17 299 «попугаев».

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Заметим, что тест на производительность в бенчмарке Geekbench прошёл инженерный образец. Возможно, финальная версия флагманского настольного процессора сможет обеспечить ещё более высокий уровень производительности.

Напомним, что Intel Core i9-12900K будет отличаться двухкластерной структурой с «большими» ядрами Golden Cove с частотой 5,0-5,3 ГГц и «маленькими» ядрами Gracemont с частотой 3,7-3,9 ГГц. При этом поддержкой технологии многопоточности cмогут похвастаться только первые. Их компания называет P-ядра (P – Performance). Таким образом, 16-ядерный процессор имеет 24 потока.

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Из прочих параметров Intel Core i9-12900K стоит отметить наличие 30 МБ кэш-памяти третьего уровня и номинальное тепловыделение 125 Вт. При этом значение PL2 составляет 228 Вт.

Само собой, Intel Core i9-12900K оказался мощнее (на 22%) в режиме Multi-Core, чем 8-ядерный 16-поточный Intel Core i9-11900K. Разница в тесте одного ядра практически отсутствует (2% в пользу будущей новинки). 16-ядерный 32-поточный чип AMD Ryzen 9 5950X тоже оказался позади – на 4% в режиме Multi-Core и на 11% в режиме Single-Core.

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Ну так кто мешает протестить рязань с ДДР5 то? ;)
Первые тесты 16-ядерного Intel Core i9-12900K доказали преимущество над Ryzen 9 5950X в Geekbench 5
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