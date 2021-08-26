Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американская компания Intel готовится новое поколение настольных процессоров во главе с 16-ядерным флагманом Intel Core i9-12900K. Грядущая новинка прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench, где не оставила шансов флагманскому чипу AMD Ryzen 9 5950X.

реклама

Протестированная версия процессора была установлена в персональном компьютере с 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и материнской платой на базе набора логики Z690. В однопоточном режиме будущий флагман смог набрать 1893 балла. В тесте с использованием всех ядер программное обеспечение присудило модели Core i9-12900K сращу 17 299 «попугаев».

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Заметим, что тест на производительность в бенчмарке Geekbench прошёл инженерный образец. Возможно, финальная версия флагманского настольного процессора сможет обеспечить ещё более высокий уровень производительности.

Напомним, что Intel Core i9-12900K будет отличаться двухкластерной структурой с «большими» ядрами Golden Cove с частотой 5,0-5,3 ГГц и «маленькими» ядрами Gracemont с частотой 3,7-3,9 ГГц. При этом поддержкой технологии многопоточности cмогут похвастаться только первые. Их компания называет P-ядра (P – Performance). Таким образом, 16-ядерный процессор имеет 24 потока.

реклама

Из прочих параметров Intel Core i9-12900K стоит отметить наличие 30 МБ кэш-памяти третьего уровня и номинальное тепловыделение 125 Вт. При этом значение PL2 составляет 228 Вт.

Само собой, Intel Core i9-12900K оказался мощнее (на 22%) в режиме Multi-Core, чем 8-ядерный 16-поточный Intel Core i9-11900K. Разница в тесте одного ядра практически отсутствует (2% в пользу будущей новинки). 16-ядерный 32-поточный чип AMD Ryzen 9 5950X тоже оказался позади – на 4% в режиме Multi-Core и на 11% в режиме Single-Core.