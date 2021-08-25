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Блогер выплатил $150 000 за публикацию информации о Xiaomi MIX 4 раньше срока

Xiaomi быстро нашла виновного в сливе информации.
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Компания Xiaomi «пыталась» скрыть технические параметры умного телефона MIX 4 до его официальной презентации. Правда, получалось у неё это с трудом. Тем не менее одна из утечек внезапно привела топ-менеджмент компании в ярость. Руководство не обращало внимания на предыдущие сливы данных о флагмане, но тут вдруг решило найти ответственного за это.

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Чжан Менглонг, автор блога Technology Jiuzhou Jun в китайской социальной сети Weibo, за несколько часов до премьеры Xiaomi MIX 4 опубликовал документ почти на 30 страниц, в котором содержались все детальные технические характеристики и изображения смартфона.

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На это поиски у руководства китайского технологического гиганта ушло около двух недель. Изначально нарушителю грозил штраф в 1 000 000 долларов. Однако, сейчас стало известно, что блогера заставили выплатить компенсацию в размере 150 000 долларов. Заметим, что идентичный штраф по той же причине заплатил ещё один китайский обозреватель, который за несколько часов до анонса Xiaomi Mi 10 Ultra в августе прошлого года опубликовал обзор смартфона.

Что до ситуации с Xiaomi MIX 4, блогер взял на себя вину и признал факт публикации информации о новинке до презентации. При этом Чжан Менглонг заявил, что документ с рендерами и характеристиками появился на канале Technology Jiuzhou Jun в социальной сети Weibo по ошибке. Он не планировал нарушать соглашение о неразглашении информации. Блогер извинился перед китайской компанией и поблагодарил за доверие.

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