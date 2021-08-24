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Обычно китайская компания Xiaomi публикует списки смартфонов, которые получат ту или иную версию программного обеспечения MIUI либо же новую ревизию операционной системы Android. Но в этот раз производитель из Поднебесной решил поделиться официальным списком ноутбуков, которые поддерживают установку Windows 11.

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Компания Microsoft представила операционную систему в конце июня 2021 года. Два месяца потребовалось Xiaomi, чтобы назвать модели, которые поддерживают установку новой версии ОС. Таких устройств в ассортименте производителя из Поднебесной насчитывается 15.

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Восемь мобильных компьютеров из этого списка были выпущены на рынок под брендом Redmi. В частности, Redmi G, RedmiBook 13”, 14”, 14” II и 16”, а также 13-дюймовая версия Air и модели Pro диагональю 15,6 дюйма и 14 дюймов.

Ещё семь девайсов вышло под брендом Mi, который в этом квартале будет переименован в Xiaomi. В этот список включены такие портативные компьютеры, как Xiaomi Mi Notebook Pro 14” / 15.6”, а также 15,6-дюймовые Mi Notebook Pro OLED. Кроме того, установить Windows 11 смогут владельцы Xiaomi Mi Notebook Pro X, Mi Notebook Air, Mi Notebook 15.6” (без приставки Pro) и Mi Notebook на процессорах Intel восьмого поколения.

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Китайская компания заявила, что старт распространения обновления для её ноутбуков запланирован на конец текущего года. Апдейт будет приходить волнами. Все вышеперечисленные модели должны быть обновлены в 2022 году.