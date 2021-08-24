Xiaomi опубликовала официальный список ноутбуков, которые получат Windows 11
Обычно китайская компания Xiaomi публикует списки смартфонов, которые получат ту или иную версию программного обеспечения MIUI либо же новую ревизию операционной системы Android. Но в этот раз производитель из Поднебесной решил поделиться официальным списком ноутбуков, которые поддерживают установку Windows 11.
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Компания Microsoft представила операционную систему в конце июня 2021 года. Два месяца потребовалось Xiaomi, чтобы назвать модели, которые поддерживают установку новой версии ОС. Таких устройств в ассортименте производителя из Поднебесной насчитывается 15.
Восемь мобильных компьютеров из этого списка были выпущены на рынок под брендом Redmi. В частности, Redmi G, RedmiBook 13”, 14”, 14” II и 16”, а также 13-дюймовая версия Air и модели Pro диагональю 15,6 дюйма и 14 дюймов.
Ещё семь девайсов вышло под брендом Mi, который в этом квартале будет переименован в Xiaomi. В этот список включены такие портативные компьютеры, как Xiaomi Mi Notebook Pro 14” / 15.6”, а также 15,6-дюймовые Mi Notebook Pro OLED. Кроме того, установить Windows 11 смогут владельцы Xiaomi Mi Notebook Pro X, Mi Notebook Air, Mi Notebook 15.6” (без приставки Pro) и Mi Notebook на процессорах Intel восьмого поколения.
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Китайская компания заявила, что старт распространения обновления для её ноутбуков запланирован на конец текущего года. Апдейт будет приходить волнами. Все вышеперечисленные модели должны быть обновлены в 2022 году.
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