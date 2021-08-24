Xiaomi Redmi Note 10T упал в цене – Dimensity 700, экран 90-Гц и ёмкий аккумулятор со скидкой 12,5%
В 2021 года компания Xiaomi представила десятое поколение доступных смартфонов серии Redmi Note. Одной из новинок стала модель Redmi Note 10 5G, которая спустя примерно пять месяцев после международного анонса дебютировала в России, но как Redmi Note 10T.
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Сейчас герой заметки на российском рынке в официальной рознице продаётся со скидкой 12,5%. Модель доступна в модификации с 4 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 19 990 рублей. Но по скидке купить Xiaomi Redmi Note 10T можно за 17 490 рублей. Более того, членам клуба «Ситилинк» смартфон доступен за 16 960 рублей.
Модель оборудована 7-нанометровым процессором Dimensity 700. В состав однокристальной системы вошли ядра с частотой 2,0-2,2 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MC2. Работает смартфон от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной проводной зарядкой.
Xiaomi Redmi Note 10T получил 6,5-дюймовый дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц. Матрица прикрыта панелью Gorilla Glass третьего поколения. Биометрический датчик установлен на боковом торце. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп.
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Герой заметки может похвастаться защитой от брызг. Также стоит отметить контроллеры Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.1, модуль GPS, симметричный порт USB Type-C и выход для наушников. Один из основных недостатков смартфона – отсутствие NFC, но не в России. В российской версии Redmi Note 10T реализовали поддержку технологии Near Field Communication. Из коробки установлена прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 11.
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