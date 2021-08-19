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36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5

Компания уделила внимание российским пользователям.
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На этой неделе китайская компания Xiaomi очень активно обновляла программное обеспечение своих смартфонов. «Досталось» моделям, которые продаются в разных регионах, включая Российскую Федерацию. Сборка с индексом RU стала доступна для девяти смартфонов китайского производителя.

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Но начнём мы с глобальной версии MIUI 12.5. Стабильная прошивка стала доступна для десяти смартфонов. Правда, все они получили обновление уже давно, а сейчас китайская компания выпустила более свежую сборку, которая принесла патчи безопасности за июнь, июль и август нынешнего года.

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Установить актуальную сборку программного обеспечения могут владельцы флагманских смартфонов прошлого и позапрошлого поколений. Это Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и POCO F2 Pro на процессоре Snapdragon 865 и Xiaomi Mi 9T Pro на базе однокристальной системы Snapdragon 855.

Из более доступных моделей в списке есть Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой сетей четвёртого поколения и Xiaomi Mi 10 Lite 5G на Snapdragon 732G и Snapdragon 765G соответственно. Также обновление вышло для ряда смартфонов серии Redmi: Redmi Note 10 / 10S, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 8 (2021).

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Часть из этих устройств успела обзавестись и европейской версий MIUI 12.5 Stable ROM. А именно Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, POCO F2 Pro и Redmi Note 10 Pro. Для Redmi Note 9S вышло первое обновление программного обеспечения, а актуальные заплатки безопасности «прилетели» на Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T и Redmi Note 9.

На этой неделе активно обновлялись смартфоны, которые работают на базе российской версии прошивки MIUI 12.5. С MIUI 12 на новую ревизию оболочки перешли Redmi Note 8, Redmi Note 10, Redmi Note 9, Xiaomi Mi 9 Lite и POCO X3 NFC.

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Просто прошивку MIUI 12.5 посвежее в России получили Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Но им пока доступен лишь июньский патч безопасности. Оболочка с заплаткой за июль нынешнего года вышла для российских Redmi Note 8 (2021) и POCO F2 Pro.

И в завершение просто перечислим смартфоны, для которых на этой неделе вышли обновления в Азии. Таких моделей насчитывается сразу два десятка. В списке есть как флагманские решения вроде Xiaomi Mi 11 / 11 Pro / 11 Ultra, так и недорогие устройств, как Redmi 9 / 9 Prime и Redmi 8A. Также MIUI 12.5 Stable ROM вышла для Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10S / 10 Ultra, Xiaomi MIX 4, Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+, Redmi K30 / K30 Pro / K30 Pro Zoom, Redmi X10, Redmi X10 Pro и Redmi Note 9 Pro 5G.

Redmi 8A – единственная модель в списке, которая получила обновление на базе операционной системы Android 10. Все остальные смартфоны уже работают под управлением Android 11. Если на вашем устройстве установлена российская, глобальная или европейская версия программного обеспечения, проверить наличие обновления «по воздуху» можно через настройки.

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