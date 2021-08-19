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Xiaomi Mi 12T оснастят процессором Snapdragon 870 и 120-Гц дисплеем OLED

Также появились характеристики Redmi K50.
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Китайская компания Xiaomi в прошлом году представила смартфоны семейства Mi 10T. С момента премьеры прошёл почти год, а модель Mi 11T так и не появилась. Зато уже начались разговоры о Xiaomi Mi 12T. В Сеть утекла часть технических характеристик возможной новинки, и к ним есть большие вопросы.

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Смартфону обещают дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Разрешение составит 2400 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. В экран будет интегрирован оптический биометрический сенсор.

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В Xiaomi Mi 12T мы увидим однокристальную систему Snapdragon 870. Это довольно странно, поскольку презентация смартфона состоится в следующем году, и этот мобильный процессор должен будет получить преемника.

Грядущая новинка обзаведётся тройной основной камерой. Разрешение пока что не уточняется, но указано, что состав войдут главный и сверхширокоугольный модуль вместе с датчиком изображения для макросъёмки. Камера получит поддержку системы оптической стабилизации изображения.

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На просторах всемирной паутины также были опубликованы технические характеристики Redmi K50. Эта модель тоже будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 870. Хотя ранее ей обещали более мощную мобильную платформу Snapdragon 888, выполненную по нормам 5-нанометровой технологии.

В Redmi K50 мы тоже увидим тройную основную камеру с таким же набором модулей, как в Xiaomi Mi 12T. Из общего отметим и дисплей Full HD+ на базе 120-герцевой матрицы на органических светодиодах. При этом сканер отпечатков пальцев расположится не под экраном, а на правом торце корпуса, как в Redmi K40.

Оба смартфона будут анонсированы в 2022 году. Они поступят на рынок с фирменной прошивкой MIUI 13. Релиз оболочки запланирован на четвёртый квартал года текущего. Программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12, которая вошла в стадию Stable Beta.

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