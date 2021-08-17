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Xiaomi представила в России 75” телевизор 4K QLED с поддержкой 120 Гц со скидкой 50 000 рублей

Акция действует до 29 августа.
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Китайская компания Xiaomi наконец-то довезла до российского рынка топовый телевизор Mi TV Q1, который построен на базе панели QLED. Новинка ещё почти две недели будет продаваться с большой скидкой (-33%) и подпиской на ivi в подарок.

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Xiaomi Mi ATV Q1 75” построен на базе 75-дюймовой матрицы, которая выполняется по технологии QLED. Панель поддерживает технологию Dolby Vision и соответствует стандарту HDR10+. Дисплей телевизора имеет разрешение 4K ULTRA HD (3840 x 2160 точек) и частоту обновления изображения 120 Гц.

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В новинке установлен мобильный процессор MT9611 производства тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений пользователи получают накопитель объёмом 32 ГБ, но часть пространства отводится под нужды операционной системы Android TV 10, которая дополняется программной оболочкой PatchWall.

Акустическая подсистема в Xiaomi Mi ATV Q1 75” представлена стереофоническими динамиками, суммарная мощность которых составляет 30 Вт. Поддержка технологии Dolby Audio присутствует. Из беспроводных интерфейсов на борту есть Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 5.0. В арсенал телевизора также вошли порты HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB Type-A (USB 2.0) и Ethernet.

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Как отмечалось в первом абзаце, на старте продаж новинка доступна с подарком в виде подписки на онлайн-кинотеатр ivi и скидкой в размере 33%. Подписка действует в течение шести месяцев. Сумма скидки – 50 000 рублей. Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi ATV Q1 75” составила 149 990 рублей, то есть по акции купить телевизор можно за 99 990 рублей. Специальное предложение действует до 29 августа 2021 года.

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