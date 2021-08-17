Китайская компания Xiaomi начала рассылать программное обеспечение MIUI 12.5 Stable ROM для хита продаж конца 2019 и начала 2020 года Redmi Note 8. Владельцам модели долго пришлось ждать обновления прошивки. Мало того, апдейт вышел даже на Redmi Note 7, который был анонсирован более чем на полгода раньше героя заметки.

Модель поступила на рынок с прошивкой MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Спустя два года после презентации смартфон получил MIUI 12.5 на ОС Android 11. Это последняя версия программного обеспечения для Redmi Note 8. Причём это касается и операционной системы, и фирменной оболочки.

Смартфон уже не получит ни двенадцатой ревизии «зелёного робот», ни MIUI 13. Однако, несколько обновлений для Redmi Note 8 китайская компания ещё выпустит. Не факт, что модель получит несколько новых функций в рамках MIUI 12.5, но патчи безопасности ещё приходить будут. Правда, не часто.

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Естественно, первые установить свежую версию проприетарной оболочки могут владельцы смартфона в Китае. Прошивка имеет номер v12.5.1.0 RCOCNXM. Выход глобального обновления программного обеспечения ожидается до конца третьего квартала. Возможно, апдейт будет уже в этом месяце.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 8 стал самым дешёвым в мире смартфоном с 48-мегапиксельной основной камерой. В Китае его стоимость в базовой модификации составила 135 долларов. Модель также оборудована 8-мегапиксельным ультра-широкоугольным модулем и 13-мегапкисельной фронталкой.

В устройстве установлен 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Модель также получила разъём USB Type-C, выход для наушников, IPS дисплей формата Full HD+ и тыльный сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Redmi Note 8 является одним из самых популярных смартфонов в истории китайской компании. По итогам последнего квартала 2019 года он стал самым продаваемым телефоном на базе операционной системы Android. В мае 2020 года производитель официально заявил, что продажи серии восьмого поколения превысила отметку 30 млн устройств. Помимо Redmi Note 8 семейство на тот момент включало также модели Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, а несколько недель назад компания представила ещё и Redmi Note 8 (2021) на Helio G85 вместо Snapdragon 665.