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Несколько дней назад мы писали о том, что китайская компания Xiaomi планирует представить флагманские смартфоны Mi 11T. Стандартному изданию приписывали мобильный процессор MediaTek. А вот теперь стали известны детальные технические характеристики Xiaomi Mi 11T.

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Грядущая новинка будет оборудована 6-нанометровым мобильным процессором Dimensity 1200. Однокристальная система поддерживает мобильные сети пятого поколения и будет работать в паре с 6-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя в смартфоне составит 128 ГБ вне зависимости от модификации.

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Xiaomi Mi 11T будет нести на борту панель на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. При этом смартфону обещают адаптивную частоту кадров, начиная с 45 Гц с шагом 15 Гц. Напомним, в Xiaomi Mi 10T установлена матрица IPS. Частота обновления изображения тоже адаптивная – 1-144 Гц.

Как и модель пока ещё нынешнего поколения, грядущая новинка получит 64-мегапиксельную основную камеру. В её основу ляжет матрица OmnoVision OV64B. При этом разрешение сверхширокуогольного модуля будет снижено с 13 Мп до 8 Мп. Она будет построен на базе датчика изображения Sony IMX355. Зато существенным шагом вперёд станет появление телеобъектива с трёхкратным оптическим увеличением. Но его детальные параметры пока не раскрываются. Напомним, в Xiaomi Mi 10T третьим компонентом выступает 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки.

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Xiaomi Mi 11T в Китае появится как Redmi K40 Ultra. Он позаимствует всё технические характеристики у глобальной версии, а единственным отличием станет разрешение основной камеры. Китайский вариант будущей новинки получит 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung HM2 вместо 64-мегапиксельной матрицы OmniVsion.

Вне зависимости от региона продаж Xiaomi Mi 11T поступит на рынок с операционной системой Android 12 и предустановленным программным обеспечением MIUI 12.5. Не будем исключать, что сразу из коробки модель получит улучшенную версию прошивки Enhanced, которая начала распространяться в конце прошлой неделе на флагманские смартфоны с процессорами Snapdragon 865, Snapdragon 870, Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. О цена и дате выхода всё ещё информации нет.