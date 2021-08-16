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Тайваньская компания ASUS обновила линейку флагманских смартфонов ROG Phone. В начале марта она презентовала семейство ROG Phone 5, а сейчас вышли ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. Обе новинки оснащаются однокристальной системой Snapdragon 888+.

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Начнём со стандартного издания, но сразу отметим, что версия Pro от него почти не отличается. Модель оснащается панелью AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Экран может похвастаться соответствие стандарту HDR10+, яркостью до 1200 нит, разрешением FHD+ и диагональю 6,78 дюйма. Матрицу прикрывает панель Gorilla Glass последнего поколения.

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Как отмечалось в начале материала, ASUS ROG Phone 5s несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 888+. Мобильный процессор работает с частотой до 2,995 МГц и имеет графику Adreno 660. Чип трудится в паре с 8-16 ГБ оперативной памяти. Хранилище может вмещать лишь 256 ГБ данных в топовой комплектации.

ASUS ROG Phone 5s установлена тройная основная камера. Она вобрала в себя главный модуль на 64 Мп, сверхширокоугольный на 13 Мп с углом захвата 125 градусов и дополнительный на 5 Мп для макросъёмки. Производитель заявил поддержку съёмки видеоматериалов в 8K ULTRA HD при 30 к/сек. Оптическая стабилизация изображения не предусмотрена. Разрешение камеры для селфи в новинке составляет 24 Мп.

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В игровом флагмане установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу. Она имеет мощность 65 Вт. По словам производителя, за полчаса АКБ можно зарядить до 70%. Заявлена поддержка стандартов USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm QC 3.0. Также отметим обратную 10-ваттную зарядку.

В ASUS ROG Phone 5s установлены стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, чип NFC, а сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем. В смартфоне нет защиты от воды. Также выделим два разъёма USB-C (3.1 сбоку и 2.0 внизу), NFC и выход для подключения проводных наушников. На тыльной стороне новинки присутствует панель с подсветкой RGB, а на правом торце – сенсорные триггеры для расширения управления в играх.

Вторая новинка – ASUS ROG Phone 5s Pro. Она получила панель ROG Vision PMOLED на тыльной стороне и предлагается только в одной модификации. Смартфон оснастили 18 ГБ оперативной памяти. За счёт поддержки технологи расширения ОЗУ за счёт встроенного хранилища объём увеличивается до 24 ГБ. Хранилище в версии Pro рассчитано на 512 ГБ данных.

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Оба смартфона поступят в продажу с программным обеспечением ROG UI на базе операционной системы Android 11. Версия Pro будет продаваться с защитным чехлом, 65-ваттным адаптером питания и кулером, а геймпад Kunai 3 будет продаваться отдельно. В случае со стандартным изданием все аксессуары придётся докупать. Стоимость ASUS ROG Phone 5s и ASUS ROG Phone 5s Pro будет объявлена позже.