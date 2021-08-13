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Французские специалисты из DxO Labs протестировали автономность смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Модель анонсировали ещё в начале марта нынешнего года, но в рейтинге DxOMark она появилась только сейчас. Отчёт об автономности устройства опубликован на сайте бенчмарка.

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Не будем раскачиваться и сразу пойдём по баллам. Автономность смартфона оценили в 78 пунктов. Как всегда, тестирование проходило в трёх режима в зависимости от суточного времени использования: 2,5 часа, 4 часа и 7 часов. Время автономной работы составило соответственно 98 часов, 67 часов и 41 час.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч. Она поддерживает проводную подзарядку через симметричный порт USB-C. Мощность составляет 33 Вт. Беспроводная зарядка в смартфоне отсутствует.

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Как показали тесты, полностью батарея заряжается примерно за 1 час 32 минуты. 55 минут хватает, чтобы восполнить заряд АКБ с нуля до 80%. Во время официальной презентации смартфона компания заявила, что с использованием 33-ваттной адаптера питания аккумулятор можно зарядить за полчаса до 59%. Занятно, что в DxOMark нет данных о 30-минутной подзарядке, в то время как Xiaomi не указала, сколько требуется времени, что восполнить заряд на 80% и 100%. Как бы там ни было, показатель Charging в DxOMark оценили в 77 баллов.

Всего смартфону присудили 84 пункта. Он расположился на пятой позиции, уступив при этом модели Redmi Note 10, которая с аккумулятором на 5000 мА*ч и чипом Snapdragon 678 оказалась на второй строчке, набрав 87 баллов. Лидером остаётся Samsung Galaxy M51, в котором установлена батарея ёмкостью 7000 мА*ч. Выше героя заметки также обосновались OPPO A74 и Wiko Power U30. А снизу ближе всех подобрался OPPO Find X3 Neo.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 10 Pro несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 732G. Экран OLED поддерживает частоту обновления 120 Гц, но, если верить данным из DxOMark, французские мастера тестировали его исключительно в режиме 60 Гц. То есть при активации повышенной частоты обновления время автономной работы будет ещё ниже, чем указано в материале. Также стоит отметить, что не лучшим образом на времени работы без подзарядки сказывается и 108-мегапкисельная основная камера.