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23 смартфона Xiaomi получат функцию расширения ОЗУ в MIUI 12.5, а не в MIUI 13

Добавить можно будет от 1 ГБ до 3 ГБ.
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Xiaomi вместе со смартфоном Redmi Note 10 Pro 5G, который дебютировал в Китае в мае текущего года, представила технологию расширения оперативной памяти. Она называется Memory Fusion Technology. Изначально ожидалось, что массово функция начнёт распространяться в MIUI 13. Однако, с переносом релиза программного обеспечения на конец года компания решила внедрить Memory Fusion Technology в MIUI 12.5.

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Пока что нет никакой информации о том, когда же смартфоны начнут получать программное обеспечение с новой функцией. К слову, сама технология является новой только для Xiaomi. Другие компании внедрили её чуть ранее. Например, OPPO, ZTE и Realme.

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Что касается смартфонов Xiaomi, 23 модели первыми получат обновление программного обеспечения. Пока что в список входят преимущественно флагманские смартфоны последних двух поколений. Апдейт обещан Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra на процессоре Snapdragon 888. В список также попали Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro, но это модели для индийского рынка.

Не забудет производитель обновить флагманы 2020 года выпуска на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Тут речь идёт о Xiaomi Mi 10 вместе с версиями Pro и Ultra, а также доступные решения с индексом T – Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

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Теперь перейдём к бренду Redmi. Помимо Redmi Note 10 Pro 5G расширить объём оперативной памяти смогут владельцы всех четырёх смартфонов 40-й серии линейки K – Redmi K40, K40 Gaming Edition и K40 Pro / Pro+. Они оснащаются чипами Snapdragon 870, Dimensity 1200 и Snapdragon 888 соответственно.

Из смартфонов 2020 года пока что в списке есть только три топовые модели: Redmi K30S, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition. В основе каждого смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 865, выполненная по 7-нанометровой технологии.

И в завершение несколько слов скажем о моделях бренда POCO. Пока обновление обещают пятёрке гаджетов: POCO F3 на Snapdragon 870, POCO X3 Pro на Snapdragon 860, POCO F3 GT на Dimensity 1200, POCO X3 GT на Dimensity 1100 и POCO F2 Pro на Snapdragon 865.

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Пользователи смартфонов Xiaomi смогут за счёт накопителя расширить объём оперативной памяти на 1-3 ГБ в зависимости от вместимости хранилища. Так, в моделях с 64 ГБ ПЗУ будет предусмотрена возможность добавления лишь 1 ГБ. В девайсах со 128 ГБ ПЗУ можно будет расширить ОЗУ на 2 ГБ. В то же время добавить 3 ГБ оперативной памяти получится только на телефонах с накопителем объёмом от 256 ГБ.

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