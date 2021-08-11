Покупателям Xiaomi Mi 1 к юбилею смартфона компенсируют стоимость новыми моделями на выбор
Вчера, 10 августа 2021 года, Xiaomi представила ряд новинок. В ходе презентации Лэй Цзюнь, генеральный директор китайской компании, сделал интересное заявление. По словам топ-менеджера, производитель намерен вернуть пользователям всю выручку от реализации Xiaomi Mi 1, первого смартфона компании.
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Модель была представлена в августе 2011 года и сейчас празднует юбилей. В честь этого события китайская компания намерена вернуть покупателям деньги, которые они потратили на смартфон. Xiaomi Mi 11 продавался только онлайн, поскольку десять лет назад у Xiaomi не было магазинов.
Первый флагман принёс компании 370 млн юаней или 57 млн долларов. Стоимость смартфона составила 1 999 юаней или 310 долларов. Естественно, Xiaomi не лишится всех заработанных денег, так как далеко не каждый покупатель Mi 1 узнает об акции. Кроме того, ничего не говорится о том, будет ли аттракцион невиданной щедрости действовать за пределами Поднебесной.
Также не совсем понятно, как пользователи будут доказывать, что десять лет назад они покупали Xiaomi Mi 1. На этом вопросы не заканчиваются. Ещё один нюанс заключается в том, что даже после получения красного конверта (именно так компания будет возвращать деньги) человек не сможет просто пойти и что-угодно себе купить. Потратить 1 999 юаней (310 долларов) можно будет только в официальных магазинах Xiaomi, где, собственно, и будут выдаваться те самые конверты.
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Специальное предложение будет действовать с 16 августа 2021 года. Китайская компания называет акцию жестом благодарности сотрудников. Генеральный директор отдельно отметил, что Xiaomi всегда будет благодарна партнёрам, друзьям и клиентам.
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