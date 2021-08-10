Realme GT представлен в России – Snapdragon 888, экран 120 Гц и NFC по цене 54 990 рублей
Компания Realme представила в России флагманский смартфон Realme GT. Ранее мы писали, что магазин DNS при покупке модели дарит в подарок телевизор. Специальное предложение продлится до 13 сентября 2021 года. Сегодня, 10 августа 2021 года, новинка была представлена официально.
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Смартфон оборудован мобильной однокристальной системой Snapdragon 888 с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 660. За автономность в новинке отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч с быстрой зарядкой беспроводным путём. Её мощность составляет 65 Вт.
В Realme GT установлен дисплей, в который интегрирован биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца. Диагональ панели OLED составляет 6,43 дюйма. Матрица характеризуется разрешение FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц.
На лицевой панели смартфона можно заметить небольшое отверстие, в котором скрывается логотип фронтальной 16-мегапиксельной камеры для селфи. Основная камера в новинке вобрала в себя только три оптических модуля, оставшись при этом без телеобъектива и OIS. Разрешение составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Зато смартфон умеет снимать видеоматериалы в 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS.
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Ещё одной особенностью новинки является наличие модификации в жёлто-чёрной расцветке, у которой тыльная панель оформлена эко-кожей. В списке технических параметров есть также стереофонические динамики, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, выход для подключения гарнитуры с интерфейсом 3,5 мм и NFC.
Модель поступит в продажу с предустановленным программным обеспечением Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. Пользователям также будет доступна первая бета-версия Android 12, а осенью выйдет и стабильная сборка ОС.
Официальная рекомендованная производителем стоимость Realme GT в России составила 54 990 рублей. Как мы упоминали, до 13 сентября 2021 года можно при покупке смартфона в DNS получит в подарок 39-дюймовый телевизор.
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