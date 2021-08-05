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Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России

Акция продлится до 13 сентября.
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Realme GT – самый дешёвый в мире смартфон на процессоре Snapdragon 888. В Китае его стоимость составила 435 долларов в начальной модификации памяти. Недавно модель дебютировала в Европе, а уже добралась и до рынка России.

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Китайская компания вместе с магазином DNS запускает акцию, приуроченную к началу продаж флагмана. Она стартует 6 августа и продлится до 13 сентября 2021 года. Пользователям предложат три способа покупки новинки. Первый и самый привлекательный – за полную стоимость (54 990 рублей) с телевизором DEXP диагональю 39 дюймов. Сама панель оценена в 13 499 рублей.

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Второй вариант предполагает скидку в размере 5 000 рублей. То есть Realme GT обойдётся в 49 990 рублей. Третья опция – рассрочка 0-0-12. Кроме того, при покупке смартфона до 13 сентября все клиенты принимают участие в программе защиты экрана, которая предполагает бесплатную замену дисплейного модуля (один раз) в течение трёх месяцев с момента покупки.

Что касается технических характеристик, помимо Snapdragon 888 модель предлагает 6,43-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и интегрированным сенсор для сканирования отпечатка пальца. По камерам всё скромно – основная на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронтальная на 16 Мп. Первая может снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек. Но ни оптической стабилизации и оптического зума не предусмотрено.

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В Realme GT установлена аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Модель в отличие от многих конкурентов располагает разъёмом для проводных наушников. Также отметим NFC, стереодинамики и жёлтую версию с тыльной стороной из эко-кожи.

Из коробки смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 11. ОС дополнена оболочкой Realme UI второго поколения. В этом году Realme GT может обзавестись Android 12. Выход прошивки Realme UI 3.0 намечен на 2022 год. И в завершение добавим, что модель входит в список самых мощных устройств на базе Android по версии AnTuTu.

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Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
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