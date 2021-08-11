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Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей

В рамках распродажи в магазине Keysbuff также проводится розыгрыш интересных призов.
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Магазин ключей Keysbuff запустил распродажу Back to School (или «Снова в школу», если удобнее). В рамках акции вы можете по ультранизкой цене приобрести ключи для программного обеспечения Microsoft, включая лицензию на операционную систему Windows 10. Софт доступен с дополнительной скидкой, которая активируется с промокодом OCK. Размер составляет 28%.

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Пожизненная лицензия на операционную систему Windows 10 Home, которая удовлетворит все требования простых пользователей, по акции стоит менее 1 000 долларов. За ключ к более продвинутой ОС Windows 10 Pro нужно доплатить лишь 100 рублей. В дополнение к скидкам магазин проводит розыгрыш, в котором можно получить интересные призы. Чтобы принять участие в нём, вам нужно создать аккаунт. Каждая учётная запись в розыгрыше призов может участвовать только один раз.

Распродажа: как дёшево купить Windows 10

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Заметим для начала, что магазин Keysbuff продаёт пожизненные лицензии OEM на операционной систему Windows 10. Это значит, что при необходимости обновить аппаратное обеспечение персонального компьютера стоит повременить с активацией ключа. Иначе после установки нового железа придётся покупать ещё одну лицензию. Старую перенести у вас не получится.

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Итак, чтобы купить ключ для Windows 10 Home, нужно иметь на балансе лишь 932 рубля 28 копеек. Именно такая цена установлена на операционную систему на время распродажи Back to School с учётом промокода OCK. Купон снижается стоимость на 28%.

Windows 10 Professional стоить чуть дороже. За профессиональное издание придётся отдать 1 034 рубля 55 копеек с тем же промокодом. Но немного сэкономить у вас получится при покупке сразу двух лицензий для операционной системы Windows 10 Pro. В таком случае вместо 2 069 рублей 10 копеек вам придётся заплатить лишь 2 006 рублей 98 копеек, то есть порядка 1 003 рублей за один ключ.

Лицензия
Стоимость
Промокод
Купить
Windows 10 Pro
~1 035 рублей
OCK
Windows 10 Home
~935 рублей
OCK
Windows 10 Pro (2 шт.)
~2 010 рублей
OCK

Распродажа: как дёшево купить Windows Server 2019

На распродаже покупателям доступна операционная система корпоративного уровня, которая занимается обеспечение обработки гибридного облака и данных. Речь идёт о Windows Server 2019. Компания предлагает новый уровень безопасности для программного обеспечения и инфраструктуры компании.

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В магазине предлагаются три выпуска Windows Server 2019. Первый – Datacenter. Он оптимален как для частного, так и для общедоступного облака с высоким уровне виртуализации. Стоимость по скидке с промокодом OCK составляет 1 191 рубль 39 копеек.

Второй выпуск – Standard. Он уже ориентирован на среду низкой плотности. Либо же на невиртуализированные среды. По скидке на распродаже стоимость составляет 1 222 рубля 75 копеек. Наконец, третий выпуск серверной операционной системы Windows Server 2019 – Essentials примерно за 1 160 рублей. Он оптимален для малого бизнеса для серверов с одним и двумя процессорами.

Лицензия
Стоимость
Промокод
Купить
Windows Server 2019 Standard
~1 225 рублей
OCK
Windows Server 2019 Essentials
~1 165 рублей
OCK
Windows Server 2019 Datacenter
~ 1 195 рублей
OCK

Распродажа: как дёшево купить Microsoft Office

Есть в наличии в магазине ещё и офисное программное обеспечение Microsoft Office. Редакция Professional Plus предлагает пользователям Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher, Access и Skype для бизнеса. Стоимость версии 2016 года составляет по скидке с промокодом OCK 1 912 рублей 87 копеек. Вариант 2019 года обойдётся в 3 104 рубля 88 копеек.

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При этом на распродаже можно приобрести одним комплектом сразу пять ключей Microsoft Office 2019 Professional Plus. Цена составит 7 904 рубля 32 копейки. Ещё одно предложение - Microsoft Office 2019 Home and Student за 2 289 рублей 30 копеек с учётом скидки. Пакет "Дом и Учёба" предлагает классические версии Word, Excel и PowerPoint и бесплатную поддержку Microsoft в течение 60 дней.

Лицензия
Стоимость
Промокод
Купить
Microsoft Office 2016 Professional Plus
~1 915 рублей
OCK
Microsoft Office 2019 Home and Student
~2 290 рублей
OCK
Microsoft Office 2019 Professional Plus
~3 105 рублей
OCK
Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 шт.)
~7 905 рублей
OCK

Ассортимент

В интернет-магазине есть сразу три категории, в которых вы можете найти популярные (и не очень популярные) и новые (и не очень новые) игры. Например, в разделе Steam можно купить за 70 долларов новинку Resident Evil Village. И да, промокод OCK на игры не действует.

Помимо Resident Evil Village в этом же разделе можно купить Horizon Zero Dawn за 50 долларов, Chernobylite за 25 долларов, Mafia Trilofy за 52 доллара и PES 2021 за 26 долларов. Всего предложений насчитывается около двух сотен. К слову, тут же есть и подарочные карты в Steam.

Второй раздел – Origin. Предложений здесь намного меньше, а именно 26 штук. За 55 долларов вы сможете купить футбольный симулятор FIFA 21, хотя релиз FIFA 22 состоится менее чем через два месяца. Что интересно FIFA 20 стоит лишь на 5 долларов дешевле. Тут же можно за 31 доллар обзавестись Battlefield V, которую недавно раздавали в Amazon,

Наконец, третья категория с играми – Uplay. Здесь можно оформить предварительный заказа на FarCry 6 и приобрести несколько частей Assassin's Creed. Например, а 62 доллара обойдётся последняя часть, Valhalla. Также отметим Watch Dogs Legion за 57 долларов.

Кроме того, стоит отметить ещё три раздела на сайте магазина Keysbuff. Первый – PlayStation с возможностью пополнить кошелёк. Второй – Gift Cards с подарочными картами для PlayStation Store, Steam, iTunes и пр. Третий – PC. Тут собраны все предложения, которые относятся к персональным компьютерам, включая игры, о которых мы писали чуть выше, утилиты, операционные системы и прочее программное обеспечение.

Заказ и оплата

Теперь давайте разберёмся, как заказать ключи в магазине Keysbuff. Для примера возьмём Windows 10 Pro. Лицензия по скидке стоит почти 1 440 рублей вместо 4 050 рублей. Жмём Buy Now, входим через Facebook, Google или регистрируем новый аккаунт, если такового нет, после чего возвращаемся сюда же и ещё раз жмём Buy Now.

Далее переходим в корзину и вводим промокод OCK. После активации купона стоимость лицензии на операционную систему Windows 10 Pro упадёт ещё примерно на 400 рублей и будет составлять 1 034 рубля 55 копеек.

После активации промокода нам нужно кликнуть на кнопку Submit Order. После этого система отправит нас на страницу для выбора способа оплаты заказа.


Заплатить можно разными способами. Самый подходящий – PayPal ввиду отсутствия комиссии. При оплате другими способами вам придётся платить комиссию:

  • WebMoney – 40-50 рублей;
  • QIWI – 70-85 рублей;
  • Mint – 125 рублей;
  • AliPay – 65 рублей;
  • Яндекс.Деньги (Юмани) – 105 рублей;
  • VISA / MASTERCARD – 75 рублей.

Как можно заметить на скриншоте выше, есть возможность рассчитаться криптовалютой Bitcoin, но на момент написания материала такой способ оплаты недоступен.


Чтобы проверить статус заказа, можете перейти в личный кабинет и открыть раздел My Purchased Orders. Обычно письмо с ключами приходит на электронную почту в течение нескольких минут. В случае задержки или при возникновении вопросов вы всегда можете связаться с техподдержкой, написав на почту service@keysbuff.com. Кроме того, на сайте в правом нижнем углу есть пиктограмма для активации живого чата. Возможно, онлайн-консультант тоже сможет решить ваши проблемы.

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