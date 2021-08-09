Xiaomi выпустила QHD-монитор за $215
Китайская компания Xiaomi за день до крупнейшей презентации, которая, по официальным данным, будет длиться три часа, представила и начала продавать недорогой монитор. Новинка вышла под брендом Redmi и пополнила список относительно доступных неигровых моделей с тонкими рамками и высоким разрешением.
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Монитор получил панель IPS LCD. Жидкокристаллическая матрица характеризуется размером 27 дюймов по диагонали и имеет разрешение 2560 x 1440 точек, что соответствует формату Quad HD. Соотношение сторон, как вы поняли – 16 к 9. Панель имеет углы обзора по вертикали / горизонтали по 178 градусов, яркость 300 нит и коэффициент контрастности 1 000 000 к 1. Повышенная частота обновления изображения отсутствует. Также компания заявляет 8-битное представление цвета.
Одной из особенностей новинки являются тонкие рамки с трёх сторон от дисплея, а именно справа, слева и сверху. Это позволяет использовать модель в многоэкранных конфигурациях, когда несколько мониторов располагаются рядом друг с другом.
С интерфейсами всё скромно. Производителем заявлены только аналоговый разъём D-Sub, HDMI версии v1.4, выход для подключения проводных наушников. Новинка уже поступила в продажу. Купить новый монитор китайской компании пока что могут только жители и гости Поднебесной. Рекомендованная стоимость составила 215 долларов.
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