Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Обновление программного обеспечения MIUI продолжается. Относительно свежая (анонс был в прошлом году, но ничего новее пока нет) версия прошивки стала доступна для трёх старых моделей бюджетного уровня. Xiaomi выпустила MIUI 12.5 Stable ROM для Redmi 7A, Redmi 8A и Redmi 8.

реклама

Все три смартфона были анонсированы в 2019 году. Первым появился Redmi 7A. Его презентовали в мае. Сейчас ему доступна оболочка под номером v12.5.1.0 QCMCNXM. Redmi 8A представили в сентябре, а Redmi 8 появился в начале октября. Им вышли обновления v12.5.1.0 QCPCNXM и v12.5.1.0 QCNCNXM соответственно.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Смартфоны поступили на рынок с прошивкой MIUI 10, которая была основана на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Свежая версия оболочки построена уже на Android 10. Она принесла актуальный патч безопасности вместе со всеми особенностями MIUI 12.5. Это последний крупный апдейт. Владельцы каждого их трёх устройств уже могут не рассчитывать ни на MIUI 13, ни на Android 11.

реклама

В ближайшее время ожидается выход стабильных сборок в России и Европе. Также будет выпущена глобальная версия программного обеспечения. Это произойдёт в конце текущего либо в начале следующего месяца. Как всегда, сначала выйдет сборка Stable Beta, доступная для ограниченного количества пользователей. При отсутствии серьёзных ошибок обновление начнут рассылать всем пользователям.

Напомним, что Redmi 8A и Redmi 8 почти не отличаются. Оба оборудованы 6,22-дюймовым IPS HD+ экраном, процессором Snapdragon 439, аккумулятором на 5000 мА*ч, 8-мегапиксельной фронталкой и основной камерой на 12 Мп. Стандартное издание может похвастаться дополнительным модулем на 2 Мп и сканером отпечатков пальцев.

Redmi 7A хоть и является смартфоном предыдущего поколения относительно двух других, отличается от них он не очень-то и существенно. Чип тот же, экран тоже идентичный, но хоть и чуть уменьшился. Ёмкость АКБ составила 4000 мА*ч. Разрешение основной камеры – 13 Мп или 12 Мп в зависимости от региона, а фронтальной – 5 Мп.