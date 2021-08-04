Honor Magic 3 на Snapdragon 888+ протестировали в AnTuTu и Geekbench
На следующей неделе компания Honor представит флагманский смартфон Magic 3. Он станет первой в мире моделью на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. В преддверии анонса грядущая новинка прошла тесты на производительность в бенчмарках AnTuTu и Geekbench 4.
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Для начала напомним, что Snapdragon 888+ является чуть разогнанной версией однокристального процессора Snapdragon 888. Единственное важное отличие – повышение пиковой тактовой частоты Prime-ядра с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц. Это стало рекордом для ядра Cortex-X1.
В AnTuTu модель Honor Magic 3 смогла набрать порядка 749 223 пунктов. CPU присудили 179 511 баллов, GPU Adreno 660 – 289 606 баллов, а память LPDDR5 + UFS 3.1 и пользовательский интерфейс программное обеспечение оценило в 143 666 пунктов и 136 440 пунктов соответственно.
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Бенчмарк подтверждает, что смартфон будет оборудован в топовой модификации 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем вместимостью 512 ГБ. Но будет предусмотрена и более скромная комплектация с 8 ГБ оперативной памяти. Это подтвердило другое программное обеспечение по оценке производительности, Geekbench.
По неизвестным причинам протестировали Honor Magic 3 в Geekbench 4, а не Geekbench 5. В тесте одного ядра грядущая новинка смогла набрать 3556 пунктов. Результат с использованием всех ядер однокристальной системы составил 10 257 «попугаев».
Напомним, что флагман нового поколения будет анонсирован 12 августа этого года, на следующий день после премьеры Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip. Ещё за день до этого Xiaomi выпустит экспериментальную модель Mi MIX 4 со встроенным в дисплей фронтальным модулем.
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Honor Magic 3 поступит в продажу на глобальный рынок с предустановленными сервисами Google. Из коробки смартфон будет работать на Android 11 с программным обеспечением Magic UI 5.0. Прошивку анонсируют вместе с флагманом.
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