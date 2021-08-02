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Цифровой магазин Steam нередко радует пользователей тематическими, а главное спонтанными распродажами. На этой неделе сервис запускает две распродажи, в рамках которых пользователям будут доступны игры со скидкой до 77%.

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Первая распродажа посвящена серии игр Borderlands. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться по этой ссылке. Отметим лишь, что Borderlands, Borderlands 2 и Borderlands 3 можно приобрести за 362 рубля, 249 рублей и 659 рублей соответственно. В 389 рублей с учётом 70-процентной скидки обойдётся Borderlands: The Pre-Sequel.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Что до второго события, его посвятили гоночным симуляторам. Опять же, мы не будем перечислять все доступные по акции проекты. Их вы найдёте по ссылке. Отметим только самые интересные игры. Например, Need for Speed 2016 предлагается со скидкой 77% и стоит 321 рубль. Столько же стоит и NFS Payback. На него тоже предлагается скидка в размере 70%.

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Ремастер Hot Pursuit обойдётся в 1 299 рублей с учётом 35-процентной скидки. На 75% дешевле можно приобрести NFS Heat. Игра стоит по акции 999 рублей. Также в распродаже участвуют и другие проекты. Например, DiRT 4 стоит 130 рублей, DiRT 5 – 325 рублей, а DiRT Rally – 130 рублей. Все три игры подешевели на 70%. Сразу 75% своей стоимости потерял легендарный симулятор GRID. За него нужно отдать лишь 116 рублей.

Распродажа, посвящённая гонкам, продлится до 10 августа текущего года. У поклонников Borderlands есть на два дня дольше, чтобы совершить покупку. В обоих случаях время ещё достаточно, чтобы сделать обдуманный выбор.