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Компания Xiaomi в этом году начнёт распространять Android 12 вместе с MIUI 12.5. Затем новая ОС ляжет в основу прошивки MIUI 13, релиз которой может задержаться до середины осени. Android 12 в виде бета-версии уже доступна для 20 смартфонов компании. Всего новую ревизию операционной системы получит почти 60 устройств.

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Сейчас Android 12 Beta в составе прошивки MIUI 12.5 тестируется на моделях семейств Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10, Redmi K30, Redmi K40 и POCO F3. Именно они первыми получат стабильную операционную систему. Со списком можно ознакомиться ниже:

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В очереди на получение Android 12 стоят и другие смартфоны этих семейств:

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Из флагманов Android 12 обзаведётся и сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX 3. Что до моделей Redmi Note, компания намерена обновить в полном составе лишь последнее поколение. В случае с предыдущими устройствами есть нюансы. Список – ниже:

Смартфоны POCO тоже будут работать на базе операционной системы Android 12. Но не все. Причём в список не попала модель POCO X3 GT, которую представили на прошлой неделе. Но это, по всей видимости, ошибка. Среди моделей бренда в очереди на Android 12 стоят следующие устройства:

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Также обновление выйдет на Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Под вопросом остаётся выпуск Android 12 для Redmi Note 9, Redmi 10X 4G и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Все три смартфона были анонсированы в прошлом году.