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Пять смартфонов Xiaomi испытывают проблемы с производительностью после установки MIUI 12.5

Компания уже решает этот вопрос.
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Xiaomi продолжает обновлять смартфоны, но не всегда это получается удачно. Если ранее мы писали о сбоях в работе Redmi Note 8 Pro, получившего глобальную стабильную версию MIUI 12.5, то теперь стало известно, что пять моделей Xiaomi испытывают проблемы в играх.

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Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro на Snapdragon 855, POCO F2 Pro на Snapdragon 865, POCO X3 NFC на Snapdragon 732G и POCO X3 Pro на Snapdragon 860 сообщают о падении производительности после перехода с MIUI 12 на MIUI 12.5. На то же жалуются и пользователи Xiaomi Mi 11 Lite, но пока непонятно, о какой из моделей идёт речь, 4G на Snapdragon 732G или 5G на Snapdragon 780G.

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Наиболее массовая проблема – зависание двух игр, а именно PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile. В редких случаях смартфоны и вовсе не могут не запустить ни одной игры либо же запуск заканчивается тёмным экраном, не успев начаться. Включение или выключение турборежима проблему не решает.

Модератор на форуме Mi Community заявил, что китайская компания уже знает о проблеме. Сейчас программисты трудятся над выпуском обновления программного обеспечения, которое сможет устранить возникшие неполадки.

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Заметим, что в случае с POCO X3 NFC и POCO X3 Pro проблемы этим не ограничиваются. Пользователи смартфонов начали жаловаться на некорректную работу сенсора. В решении этой ситуации производитель из Поднебесной продвинулся дальше. Для десяти пользователей была выпушена специальная тестовая версия программного обеспечения MIUI 12.5. В случае успешного решения проблемы с сенсором компания запустит массовую рассылку апдейта.

Напомним, что все смартфоны, которые пока переживают не лучшие времена в связи с обновлением прошивки, продаются официально в России (или продавались).

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