Только 34 смартфона Xiaomi получили поддержку MIUI+
Компания представила прошивку MIUI 12.5 в конце прошлого года вместе с флагманом Mi 11. Одним из нововведений стал режим MIUI+. Он представляет собой специальный шлюз для запуска на компьютере приложений для смартфона. Кроме того, он даёт возможность обмениваться сообщениями с персонального компьютера, просматривать изображения и отвечать на звонки.
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MIUI+ совместим с операционными системами Windows и macOS. При этом данный режим появится не на всех смартфонах Xiaomi, которые получили прошивку MIUI 12.5 или получат обновление в будущем. Для синхронизации устройств требуется лишь Bluetooth и Wi-Fi.
В настоящее время только 34 смартфона китайской компании можно будет подключить к компьютеру таким способом. При этом MIUI 125 обещана более чем 60 устройствам. Причём поддержкой MIUI+ обзавелось только две модели бренда POCO. Это POCO F3 и POCO F2 Pro на базе мобильных процессоров Snapdragon 870 и Snapdragon 865 соответственно.
Флагманы Xiaomi последних трёх поколений тоже в списке. Речь о Xiaomi Mi 11 / Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra / Pro, Xioami Mi 10 / 10S, Xiaomi Mi 10 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 9 / 9T и Xiaomi Mi 9 Pro. Также MIUI+ получили модели среднего класса Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Mi 10T Lite и Mi 10 Lite.
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Перечень включает все смартфоны семейства Redmi K40 и почти все устройства Redmi K30. Исключением стали только Redmi K30 Racing Edition и Redmi K30 Pro Zoom. Также упоминаются Redmi K20 Pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 / 9 Pro и Redmi 10X 5G / Pro 5G.
Пока что список выглядит странным. Например, в нём есть прошлогодние смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, но отсутствуют более новые Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10T / Note 10 5G и китайский бестселлер Redmi Note 10 Pro 5G. Кроме того, перечень не включает ряда моделей POCO, в том числе и недавних новинок POCO X3 GT и POCO F3 GT.
Вероятно, в будущем список будет расширен, как это было сделано сейчас. Изначально говорилось, что поддержкой MIUI+ обзавелись исключительно флагманские смартфоны 2019-2020 годов выпуска: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra, Xiaomi Mi 9 / 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30S. Этот перечень был опубликован в январе текущего года, когда топовые модели нового поколения ещё не были анонсированы.
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