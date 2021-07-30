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29 июля состоялась презентация флагманских смартфонов Huawei P50 и Huawei P50 Pro. Старшая версия быстро возглавила рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark. Стандартное издание в тесте камер не принимало участия.

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В течение нескольких месяцев рейтинг возглавляла модель Xiaomi Mi 11 Ultra, которую в Европе изначально оценили в 1 399 евро, но потом она подешевела до 1 199 евро. Что до Huawei P50 Pro, европейская стоимость пока не уточняется, а в Китае смартфон в зависимости от модификации памяти стоит от 930 долларов до 1 260 долларов.

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На данный момент в топ-5 рейтинга DxOMark входят три модели Huawei и два девайса Xiaomi. Флагманы двух последних поколений Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 10 Ultra занимают второе и пятое место соответственно. Первая модель набрала 143 пункта, а вторая – 133 пункту. Между ними расположились Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro со 139 баллами и 136 баллами в активе соответственно.

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Huawei P50 Pro лишь на 1 очко обошёл Xiaomi Mi 11 Ultra. Фотовозможности смартфона оценили в 149 баллов, а за съёмку видеоматериалов он получил 116 баллов. Телеобъективу досталось 140 пунктов, а зум в смартфоне работает на 107 «попугаев». Также отметим 57 очков камере с ультраширокоугольной оптикой.

К сильным сторонам специалисты отнесли высокий уровень детализации и широкий динамический диапазон во всех сценариях съёмки. С положительной стороны себя проявила оптическая стабилизация изображения. Также отметили правильный баланс белого и точную настройку экспозиции.

Рейтинг селфифонов Huawei P50 Pro тоже возглавил. В этом списке в пятёрку вошло сразу четыре смартфона китайской компании. 100 пунктов, 103 пункта и 104 пункта набрали Huawei nova 6 5G, Huawei P40 Pro и Huawei Mate 40 Pro соответственно. 101 балл присудили ASUS ZenFone 7 Pro. Фронтальную камеру в новинке оценили в 106 баллов.

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Напомним, что флагман нового поколения получил Quad-камеру. Впервые с 2018 года в смартфонах компании начали использовать монохромные модули. В нашем случае он имеет разрешение 40 Мп и светосилу f/1,6. Телеобъектив обеспечивает лишь 3,7-кратный оптический зум, зато имеет разрешение 64 Мп.

Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного датчика изображения. За счёт биннинга пикселей на выходе получаются фото разрешением 12,5 Мп с повышенной детализацией. Апертура оптики – f/1,8. Четвёртый компонент системы – 13-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольной оптикой. Что до фронталки, она имеет разрешение 13 Мп. Обе камеры в Huawei P50 Pro могут снимать видео в формате 4K UHD с кадровой частотой 60 FPS. Протестировали версию на процессоре Kirin 9000 4G.