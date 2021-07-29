Представлен Huawei P50 – Snapdragon 888, NFC, 5x зум, IP68 и экран OLED по цене $730
Сегодня мы писали о флагмане Huawei P50 Pro. Вместе с ним китайская компания представила более доступную, но тоже не самую скромную модель. В этот раз стандартное издание выглядит неплохо даже на фоне более продвинутого смартфона. Далее говорим о Huawei P50.
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Внешне он почти не отличается от версии Pro. Габариты те же, но дисплей уже не изогнут по краям, а диагональ экрана уменьшилась на 0,1 дюйма. Частота обновления дисплея упала до 90 Гц, но в его основе тоже лежит панель на органических светодиодах с разрешением 1224 x 2700 точек.
Huawei P50 вне зависимости от модификации комплектуется 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888. Она тоже не поддерживаете сетей пятого поколения, как и в случае с версией Pro. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти отсутствует. Версий с 512 ГБ хранилища тоже нет. Более дешёвая новинка оборудована только 8 ГБ ОЗУ, а вместимость накопителя составляет до 256 ГБ.
Флагман поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и 50 Вт по проводу и беспроводным путём соответственно. При этом ёмкость встроенного аккумуляторной батареи в стандартном издании производитель решил уменьшить до 4100 мА*ч.
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Но главное отличие между новинками касается камеры. В Huawei P50 нет монохромного модуля на 40 Мп. Зато стандартная версия получила перископный телеобъектив на 12 Мп. Ранее этим не мог похвастаться ни один смартфон компании Huawei без приставки Pro в названии. Главный модуль идентичный старшему брату – 50 Мп, 1/1,28 дюйма, f/1,8, Laser AF, PDAF и OIS. Ультра-широкоугольная камера тоже 13-мегапиксельная, но в сравнении с версией Pro эквивалентное фокусное расстояние увеличили с 13 мм до 16 мм. Съёмка видео в 4K UHD при 60 FPS осталась.
Более доступный флагман тоже оборудован стереодинамики и имеет защиту от воды класса IP68. Из общего дополнительно стоит отметить встроенный в дисплей биометрический датчик, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и операционную систему HarmonyOS 2.0.
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Huawei P50 появится на рынке в августе текущего года. Рекомендованная производителем стоимость версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 730 долларов. Вариант с 256 ГБ ПЗУ оценили в 775 долларов. Купить смартфон можно будет в чёрной, золотистой и белой расцветках корпуса.
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