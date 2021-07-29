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Китайская компания Huawei представила флагманский смартфон Huawei P50 Pro. Новинка является главным флагманом производителя в 2021 году. Версии Pro+ в этот раз мы не увидим. Старт продаж запланирован на середину августа.

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Главной фишкой флагманов китайской компании всегда были камеры. Смартфон нового поколения не стал исключением. Он оснащается Quad-камерой с одним телеобъективом. Разрешение главного модуля составляет 50 Мп. Он построен на сенсор типа 1/1,28”, имеет оптику с апертурой f/1,8 и оптическую стабилизацию изображения.

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Компанию ему на верхней площадке составили ультра-широкоугольный модуль на 13 Мп и монохромный блок на 40 Мп. Нижняя секция содержит вспышку и телеобъектив с 3,5-крактным оптическим увеличением. Кратность программного масштабирования достигает 100x. Разрешение составляет 64 Мп. Оптическая стабилизация тоже присутствует.

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По словам производителя, камера в Huawei P50 Pro улавливает примерно на четверть больше света, чем у Huawei P40 Pro. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 к/сек. Также отметим наличие 13-мегапиксельной фронтальной камеры для любителей селфи.

Флагман оборудован 5-нанометровым мобильным процессором при поддержке 8-12 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации это может быть Kirin 9000 или Snapdragon 888. Обе однокристальные системы не поддерживают сетей пятого поколения. Вместимость встроенного хранилища составляет 128-512 ГБ.

За автономность новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 4360 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём. Мощность составляет 66 Вт и 50 Вт соответственно. Флагман также может похвастаться чипом NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, стереодинамиками и защитой класса IP68.

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Дисплей у Huawei P50 Pro построена на базе 120-герцевой панели OLED с разрешением 1228 x 2700 точек. Экран имеет изогнутые грани по бокам, небольшое отверстие для камеры и диагональ 6,6 дюйма. Под дисплеем обосновался оптический сенсор для сканирования отпечатков пальцев.

Huawei P50 Pro поступит в продажу уже 12 августа, но топовая версия появится на рынке в сентябре. Стоимость модификаций с 8 ГБ оперативной памяти составила 930 долларов, 1 085 долларов и 1 160 долларов. Версию 12/512 ГБ оценили в 1 240 долларов. Новинка появятся на рынке с предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0 в чёрной, золотистой, белой, розовой и синей расцветках корпуса.