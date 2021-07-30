MSI анонсировала четыре видеокарты на базе Radeon RX 6600 XT
Сегодня компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 XT. Вслед за ней тайваньский производитель MSI анонсировал собственные ускорители на базе новинки. Ассортимент пополнился четырьмя моделями серий GAMING и MECH.
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Напомним, что графический адаптер оборудован чипом Navi 23 поколения RDNA с 32 ядрами RT и 2048 потоковыми процессорами. Частота GPU в режиме Gaming составляет 2359 МГц, а объём внутренней видеопамяти стандарта GDDR6 – 8 ГБ.
Видеокарты серии GAMING называются MSI Radeon RX 6600 XT GAMING и GAMING X. Они оснащаются эффективной системой охлаждения Twin Frozr 8, которая включает два вентилятора Torx Fan 4.0. Сзади у ускорителей установлены металлические пластины для повышения прочности. Также отметить стоит подсветку Mystic Light RGB.
В графических картах MECH применяется кулер с двумя вентиляторами Torx Fan 3.0. Поддержка Zero Frozr отвечает за полную остановку вентиляторов для снижения уровня шума при небольших нагрузках на адаптер. Сами модели называются MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X и MECH 2X OC.
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В арсенал новинок вошли один порт HDMI и трио DisplayPort. О частотах информации нет, но есть информация, что часть ускорителей имеет заводской разгон. Стоимость графических адаптеров тоже пока не уточняется. Напомним, эталонную модель компания AMD оценила в 379 долларов, сделав её на 50 долларов дороже, чем GeForce RTX 3060.
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