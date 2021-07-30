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Американская компания AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 6600 XT. Новинка нацелена на конкуренцию с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3060 и идеально подходит для гейминга в разрешении Full HD. Модель построена на архитектуре RDNA.

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Видеокарта получила графический ускоритель Navi 23 с 32 вычислительными блоками. GPU имеет 32 ядра трассировки лучей в режиме реального времени и 2048 потоковых процессоров. По словам производителя, частота в играх у эталонной модели составляет 2359 МГц.

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Radeon RX 6600 XT несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR6. Также отметим скоростной буфер обмена Infinity Cache на 32 МБ и поддержку Smart Access Memory для прироста кадровой частоты за счёт обеспечения прямого доступна CPU к массиву памяти графического ускорителя. Потребляет новинка 160 Вт, а для дополнительного питания хватает одного 8-pin разъёма.

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По словам представителей компании из Калифорнии, две трети проданных в прошлом году мониторов для игр имеют разрешение Full HD. В связи с этим новинка и ориентирована на массовую категорию. Также AMD предложила пользователям обновить ускоритель, поскольку GeForce GTX 1060, которая является самой популярной картой, по данным Steam, уже не способна обеспечить 60 FPS в современных проектах.

На презентации новинку сравнили с GeForce RTX 1080. В AC Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 4, Godfall и Red Dead Redemption 2 модель Radeon RX 6600 XT превосходит видеокарту NVIDIA на 120%, 150%, 140%, 140% и 150% соответственно. Прирост производительности в сравнении с Radeon RX 5600 XT составляет порядка 40-70%.

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С прямым конкурентом в лице GeForce RTX 3060 новинку тоже сравнить не забыли. Ускоритель компании AMD оказался более производительным в ряде современных игр, включая уже упомянутые AC Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 4, а также Battlefield V, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn, Resident Evil Village, Hitman 3, DOOM Eternal и Death Stranding.

Из прочих особенностей новой видеокарты отметим поддержку FidelityFX Super Resolution и Radeon Boost. Первая технология отвечает за повышение FPS в совместимых играх, а вторая – делает то же самое, но через динамическую смену разрешения.

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Как и сообщалось ранее, продажи Radeon RX 6600 XT начнутся 11 августа текущего года. Стоимость видеокарты составила 379 долларов, тогда как GeForce RTX 3060 оценили в 329 долларов. Свои решения на базе новинки представят ASRock, MSI, Gigabyte, ASUS, MSI и другие компании.