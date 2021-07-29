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Компания Motorola вслед за Huawei провела свою большую презентацию. Американский бренд, который принадлежит Lenovo, выпустил три новинки серии Edge. Они называются Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro.

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Начнём с флагмана серии. Motorola Edge 20 Pro на общем изображении выше расположился справа. Он оснащается 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Чип работает при поддержке 12 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет объём 128 ГБ или 256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт.

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Экран новинки построен на базе OLED-матрицы формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. В небольшом отверстии расположена фронтальная камера с 16-мегапиксельным датчиком изображения, а биометрический датчик обосновался под дисплеем. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 16 Мп. В 8-мегапиксельном модуле установлена перископная оптика, способная обеспечить приближение кратностью 5x.

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Motorola Edge 20 несёт на борту 6-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 778G в паре с 6-8 ГБ оперативной памяти. Накопитель позволяет хранить не более 128 ГБ информации. Как и старшая версия, средняя модель получила быструю зарядку мощностью 30 Вт, но ёмкость АКБ уменьшилась до 4000 мА*ч.

Стандартное издание не сильно отличается от старшего брата по части дизайна. Спереди установлен идентичный экран. Основная камера тоже построена базе трёх модулей разрешением 108 Мп, 8 Мп и 16 Мп. Единственное отличие заключается лишь в том, что телеобъектив имеет стандартную конструкцию и 3-кратный оптический зум.

Наконец, Motorola Edge 20 Lite является самой скромной из трёх новинок компании. Младшая модель оборудована 8-нанометровым процессором Dimensity 720 с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем, вмещающим 128 ГБ данных. Зато ёмкость встроенного аккумулятора увеличена до 5000 мА*ч. Зарядка осталась 30-ваттной.

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В Lite-версии используется 6,7-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц. Основную 108-мегапиксельную камеру смартфон сохранил. А вот телеобъектив отсутствует. Вместо него задействован сенсор глубины на 2 Мп. Разрешение ультра-широкоугольного модуля составило 8 Мп.

Все смартфоны поступят в продажу в августе с предустановленной прошивкой My UX на базе операционной системы Android 11. Motorola Edge 20 Pro оценили в 700 евро, а версию Lite – в 350 евро. Motorola Edge 20 начнёт продаваться по цене от 500 евро.