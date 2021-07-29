Представлены Motorola Edge 20 – три модели с мощными чипами и 108-Мп камерой по цене от 350 евро
Компания Motorola вслед за Huawei провела свою большую презентацию. Американский бренд, который принадлежит Lenovo, выпустил три новинки серии Edge. Они называются Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro.
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Начнём с флагмана серии. Motorola Edge 20 Pro на общем изображении выше расположился справа. Он оснащается 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Чип работает при поддержке 12 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет объём 128 ГБ или 256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт.
Экран новинки построен на базе OLED-матрицы формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. В небольшом отверстии расположена фронтальная камера с 16-мегапиксельным датчиком изображения, а биометрический датчик обосновался под дисплеем. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 16 Мп. В 8-мегапиксельном модуле установлена перископная оптика, способная обеспечить приближение кратностью 5x.
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Motorola Edge 20 несёт на борту 6-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 778G в паре с 6-8 ГБ оперативной памяти. Накопитель позволяет хранить не более 128 ГБ информации. Как и старшая версия, средняя модель получила быструю зарядку мощностью 30 Вт, но ёмкость АКБ уменьшилась до 4000 мА*ч.
Стандартное издание не сильно отличается от старшего брата по части дизайна. Спереди установлен идентичный экран. Основная камера тоже построена базе трёх модулей разрешением 108 Мп, 8 Мп и 16 Мп. Единственное отличие заключается лишь в том, что телеобъектив имеет стандартную конструкцию и 3-кратный оптический зум.
Наконец, Motorola Edge 20 Lite является самой скромной из трёх новинок компании. Младшая модель оборудована 8-нанометровым процессором Dimensity 720 с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем, вмещающим 128 ГБ данных. Зато ёмкость встроенного аккумулятора увеличена до 5000 мА*ч. Зарядка осталась 30-ваттной.
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В Lite-версии используется 6,7-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц. Основную 108-мегапиксельную камеру смартфон сохранил. А вот телеобъектив отсутствует. Вместо него задействован сенсор глубины на 2 Мп. Разрешение ультра-широкоугольного модуля составило 8 Мп.
Все смартфоны поступят в продажу в августе с предустановленной прошивкой My UX на базе операционной системы Android 11. Motorola Edge 20 Pro оценили в 700 евро, а версию Lite – в 350 евро. Motorola Edge 20 начнёт продаваться по цене от 500 евро.
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