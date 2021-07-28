Xiaomi Mi Band X получит изогнутый дисплей на всё запястье без ремешка
Китайская компания Xiaomi в этом году уже представила свой основной спортивный браслет. Он называется Xiaomi Mi Band 6, но за пределами Поднебесной продаётся как Mi Smart Band 6. Несмотря на то, что презентация состоялась весной, уже пошли разговоры о новом носимом гаджете.
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Грядущая новинка компании пока что проходит под названием Xiaomi Mi Band X, но коммерческое наименование фитнес-трекера может отличаться. Главной же фишкой устройства станет опоясывающий дисплей. Эту идею компания позаимствовала у Nubia, которая два года назад выпустила умные часы/спортивный браслет/телефон под названием Nubia Alpha.
О новой носимом гаджете Xiaomi почти нет никакой информации. В настоящее время известно лишь то, что он получит изогнутый дисплей, огибающий всё запястье, с 360-градусной прокруткой. Такая конструкция позволит отказаться от использования силиконового ремешка, с которым пользователи первых поколений Mi Band постоянно сражались. Чтобы устройство не спадало с запястья, будет использоваться магнитная застёжка.
Xiaomi Mi Band X не обязательно должен быть преемником Mi Band 6. Возможно, производитель выпустит на рынок полноценный фитнес-браслет Mi Band 7, а герой заметки станет лишь демонстрацией технологических возможностей производителя из Поднебесной. Так ещё в 2019 году было сделано с Xiaomi Mi MIX Alpha. Компания показала, что может сделать уникальный смартфон, но дальше концепта дело не дошло.
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