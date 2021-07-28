Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Mi Band X получит изогнутый дисплей на всё запястье без ремешка

Судя по всему, идею позаимствовали у Nubia.
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi в этом году уже представила свой основной спортивный браслет. Он называется Xiaomi Mi Band 6, но за пределами Поднебесной продаётся как Mi Smart Band 6. Несмотря на то, что презентация состоялась весной, уже пошли разговоры о новом носимом гаджете.

реклама

Грядущая новинка компании пока что проходит под названием Xiaomi Mi Band X, но коммерческое наименование фитнес-трекера может отличаться. Главной же фишкой устройства станет опоясывающий дисплей. Эту идею компания позаимствовала у Nubia, которая два года назад выпустила умные часы/спортивный браслет/телефон под названием Nubia Alpha.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

О новой носимом гаджете Xiaomi почти нет никакой информации. В настоящее время известно лишь то, что он получит изогнутый дисплей, огибающий всё запястье, с 360-градусной прокруткой. Такая конструкция позволит отказаться от использования силиконового ремешка, с которым пользователи первых поколений Mi Band постоянно сражались. Чтобы устройство не спадало с запястья, будет использоваться магнитная застёжка.

Xiaomi Mi Band X не обязательно должен быть преемником Mi Band 6. Возможно, производитель выпустит на рынок полноценный фитнес-браслет Mi Band 7, а герой заметки станет лишь демонстрацией технологических возможностей производителя из Поднебесной. Так ещё в 2019 году было сделано с Xiaomi Mi MIX Alpha. Компания показала, что может сделать уникальный смартфон, но дальше концепта дело не дошло.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
12
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
21
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
56
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
36
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 56
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
30
GeForce RTX 3060 Ti в России уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 3060
45
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – скидки на серию LHR доходят до 52 000 р
32
Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro
13
Обычные видеокарты GeForce RTX 3080 в России уже стоят дешевле версий Lite Hash Rate
12
Intel представила дорожную карту с новыми обозначениями своих будущих техпроцессов
14
Хакеры слили исходный код FIFA 21 и дали скидку в 90% для EA
6
iOS 14 смогли запустить на Google Pixel 4
3
Доступ к трейлерам Atomic Heart с песней «Музыка нас связала» заблокируют по решению Московского городского суда
28
CD Projekt RED поздравила российскую олимпийскую чемпионку, выступавшую с медальоном из «Ведьмака»
40
Intel будет производить процессоры Qualcomm на техпроцессе Intel 20A
34
Американские горки возвращаются – Киты манипулируют курсом Биткоина
8
Amazon опровергла слухи о приёме Bitcoin, и стоимость всех криптовалют сразу же обвалилась
38
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
41
OUKITEL представила 5G-смартфон с аккумулятором на 15 600 мА*ч
4
Ubisoft выпустили патч к Assassin's Creed Valhalla и назвала дату выхода нового DLC
1
На фоне скандала в Activision Blizzard стоимость акций холдинга резко снизилась
12
Intel изменила схему именования своих узлов — 10-нм Enhanced SuperFin теперь Intel 7
27
К началу 2025 года Intel освоит техпроцесс 18A с новой структурой транзисторов
62
AMD уже начала поставки ускорителей CDNA 2, которые выпускаются по более совершенной технологии, чем 7 нм
5

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
75
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
31
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
21
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
12
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
37

Сейчас обсуждают

Роман
21:30
Ну как зачем, надо же будет чем-то цены завышенные оправдывать.
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Кеша
21:27
Так бери приставку тебе же только для игорей.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Адри Купри
21:26
Ну так подавляющему числу людей в мире это не нужно, их интересуют только развлечения.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Кеша
21:25
В играх да . а в сложных задачах. что может AMD . то INTEL даже во сне не может.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Виталий Shokerxxx
21:25
для сандиководов спецом же тоже самое покупать но с приставкой 1. тебе i512600k или i7 12700k.
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Кеша
21:21
Если AMD производительней на сей день то с какого перепуга AMD должно быть дешевле. Зато на Авито динозавры типа 7700к или 8700к продают Б.У по 20р. Притом новый RYZEN раком этих дедушек от тарабанит ...
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Владимир Лукашенко
21:17
Ты бы похвалился достижениями после майдана ... А то нам вот что то не видно, агитатор ты наш. Кстати в отличии от тебя не прячусь за кликухи
CD Projekt RED поздравила российскую олимпийскую чемпионку, выступавшую с медальоном из «Ведьмака»
Den Fed
21:16
нет .... они его не трогают по сути.
Dell прекратила продажу мощных компьютеров в шести штатах США
Юра Репченко
21:14
Не дадут ибо многопоток это и есть синийбенч.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Дмитрий
21:14
Короче по 80к только модели выйдут)) конкуренты 5950 )
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем