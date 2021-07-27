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На прошлой неделе Илон Маск и Джек Дорси похвалили Bitcoin, а вчера появилась информация о том, что Amazon может начать принимать Bitcoin в качестве оплаты своих продуктов. На фоне всего этого сам Bitcoin подорожал и потянул за собой вверх другие цифровые валюты.

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В ночь на 26 июля 2021 года стоимость BTC за несколько часов взлетела на 4 000 долларов. К вечеру цена впервые с середины прошлого месяца превысила отметку в 40 000 долларов. А потом было падение, такое же стремительное, как и рост. Капитализация снизилась до 695 млрд долларов.

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Лишь за час основная мировая криптовалюта подешевела почти на 3 000 долларов. К утру стоимость опустилась примерно до 36 500 долларов за монету. В настоящее время криптовалюта оценивается в 37 200 долларов. Это самое высокое значение за последний месяц, несмотря на резкое падение.

Причиной стало опровержение информации о том, что Amazon будет принимать Bitcoin. Представитель американской компании подтвердил интерес к сфере криптовалюты. Но вместе с тем любые разговоры насчёт планов Amazon он назвал спекуляциями, несоответствующими действительности.

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Как всегда, Bitcoin потащил за собой вниз и другие криптовалюты. Ethereum за сутки подешевел почти на 7% и сейчас стоит 2 200 долларов. Цифровая валюта Cardano потеряла в цене почти 9%. Её курс опустился до 1,25 доллара. Стоимость Dogecoin вчера, 26 июля 2021 года, резко выросла на фоне упоминания валюты Илоном Маском, но потом вновь начала падать. За сутки она подешевела почти на 11% и стоит 0,2 доллара.