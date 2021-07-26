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Китайский техногигант Xiaomi в феврале года нынешнего презентовал смартфоны Redmi K40. Изначально семейство нового поколения было представлено моделями Redmi K40 Pro и Pro+ на Snapdragon 888, а также Redmi K40 на Snapdragon 870. В конце апреля к ним присоединился Redmi K40 Gaming Edition на Dimensity 1200. Уже на этой неделе весенняя новинка получит новую модификацию на процессоре Qualcomm.

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Оригинальный Redmi K40 Gaming Edition оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5065 мА*ч с 67-ваттной быстрой проводной зарядкой. В смартфоне установлен дисплей OLED диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+ с поддержкой частотой обновления 120 Гц.

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Разрешение основной камеры в игровой модели составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Оптическая стабилизация отсутствует. Для селфи используется одинарная фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчик изображения.

На днях Redmi K40 Gaming Edition дебютировал в Индии как POCO F3 GT. В продаже модель появится на следующей неделе по цене от 360 долларов. В обозримом будущем ожидается и презентация игрового смартфона на европейском рынке.

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Уже 28 июля 2021 года дебютирует модель Redmi K40 Gaming Edition Inverse Scale. Она будет нести на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Оригинальный смартфон оснащается 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной памяти. Стоимость составила 310-415 долларов в зависимости от комплектации.

Новая версия появится на рынке только с 12 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством ёмкостью 256 ГБ. Официальная рекомендованная цена составит 415 долларов. На рынок обновлённая версия Redmi K40 Gaming Edition поступит с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки.