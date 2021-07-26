New World выводит из строя видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800 XT и Radeon 6900 XT
На прошлой неделе предварительный заказ New World компании Amazon возглавил чарт продаж в Steam. Игра стала популярной, но без проблем не обошлось. Пользователи начали сообщать, что New World выводит из строя графические ускорители GeForce RTX 3090 в исполнении EVGA. Как оказалось, проблема намного масштабнее. Страдают и другие видеокарты.
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Автор YouTube-канала JayzTwoCents провёл собственное расследование и установил, что игра выводит из строя не только GeForce RTX 3090 в исполнении EVGA, но и другие карты. При этом американская компания приняла решение заменить ускорители, которые перестали работать из-за игры.
Проблемы с New World возникают у многих дорогих графических адаптеров. В частности, помимо GeForce RTX 3090 также упоминаются GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 590, Radeon RX 6800, Radeon RX 68 00 XT и Radeon RX 6900 XT. Но не всегда дело доходит до выхода видеокарты их строя.
JayzTwoCents отмечает, что проблема GeForce RTX 3090 заключалась в том, что во время игрового процесса энергопотребление в течение длительного периода времени превышает отметку 400 Вт. Amazon уже выпустила патч для решения проблемы. Что касается других видеокарт, блогер рекомендует их владельцам сразу же после запуска в настройках ограничивать частоту кадров.
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