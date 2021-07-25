Предзаказ New World от Amazon возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
В игровой промышленности эта неделя была ознаменована стартом закрытого бета-тестирования амбициозной MMO-игры New World от Amazon. Проект моментально взлетел в «топ» самых востребованных в Steam, а поскольку для участия в бета-тестировании необходимо было сначала оформить на New World предварительный заказ, нам оставалось только дождаться вечера воскресенья, чтобы убедиться в очевидном. Итак, игра заняла сразу две верхних ступеньки пьедестала в чарте продаж Steam на уходящей неделе.
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Перейдём сразу к делу; десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядела следующим образом:
- New World (предзаказ);
- New World Deluxe (предзаказ);
- RimWorld Ideology;
- F1 2021;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Red Dead Redemption 2;
- Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
- Death’s Door;
- Days Gone.
Стоит напомнить, что на старте бета-тестирования поступали сообщения о массовой гибели видеокарт NVIDIA в главном меню New World. Разработчики относительно оперативно применили к игре патч, ограничивающий нагрузку на графический процессор, а компания EVGA, чьи видеокарты на базе ГПУ от NVIDIA в основном и становились героями трагических историй, обещала заменить погибшие устройства. Насколько сильно EVGA «попала на бабки», особенно с нынешней ситуацией с острейшим дефицитом полупроводников, даже трудно себе представить.
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