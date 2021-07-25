В игровой промышленности эта неделя была ознаменована стартом закрытого бета-тестирования амбициозной MMO-игры New World от Amazon. Проект моментально взлетел в «топ» самых востребованных в Steam, а поскольку для участия в бета-тестировании необходимо было сначала оформить на New World предварительный заказ, нам оставалось только дождаться вечера воскресенья, чтобы убедиться в очевидном. Итак, игра заняла сразу две верхних ступеньки пьедестала в чарте продаж Steam на уходящей неделе.

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Перейдём сразу к делу; десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядела следующим образом:

New World (предзаказ);

New World Deluxe (предзаказ);

RimWorld Ideology;

F1 2021;

Valve Index VR Kit;

Grand Theft Auto V;

Red Dead Redemption 2;

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;

Death’s Door;

Days Gone.

Стоит напомнить, что на старте бета-тестирования поступали сообщения о массовой гибели видеокарт NVIDIA в главном меню New World. Разработчики относительно оперативно применили к игре патч, ограничивающий нагрузку на графический процессор, а компания EVGA, чьи видеокарты на базе ГПУ от NVIDIA в основном и становились героями трагических историй, обещала заменить погибшие устройства. Насколько сильно EVGA «попала на бабки», особенно с нынешней ситуацией с острейшим дефицитом полупроводников, даже трудно себе представить.