Amazon выпустила патч к игре New World для исключения поломок видеокарт RTX 3090
Вчера в сети распространилась информация, что новая многопользовательская игра New World от Amazon после начала открытого бета-тестирования преподнесла игрокам неприятный сюрприз. Некоторые пользователи, играющие на видеокарте Nvidia GeForce RTX 3090, стали сообщать, что их карты вышли из строя спустя некоторое время после запуска игры.
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Команда разработчиков Amazon отреагировала на данную проблему и выпустила специальный патч, который ограничивает количество кадров в секунду на экране игрового меню, чтобы предотвратить порчу видеокарт GeForce RTX 3090 из-за перегрузки графического процессора.
Как оказалось, проблема возникла из-за того, что меню игры не имело ограничителя частоты кадров и заставляло графические карты работать на износ, выдавая тысячи кадров в секунду. Это в свою очередь приводило к большой перегрузке VRM и системы подачи питания. Новый патч для New World принесет ограничение частоты кадров в меню игры, что снизит нагрузку на видеокарту и должно помочь предотвратить дальнейший выход из строя RTX 3090.
На самом деле ситуация довольно странная, так как существует множество других игр, которые показывают тысячи кадров в секунду в меню, не вызывая при этом никакого повреждения графического процессора. Кроме того, сообщается о повреждении только видеокарт GeForce RTX 3090. Другие видеокарты Nvidia и AMD проблема не затрагивает. Даже сами разработчики не увидели никаких проблем при длительном альфа-тестировании игры, но надеются, что патч позволит исключить поломки GeForce RTX 3090.
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