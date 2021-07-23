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Компания Xiaomi представила первый из двух смартфонов серии POCO с приставкой GT. Новинка называется POCO F3 GT. Это международная версия Redmi K40 Gaming Edition, но пока она доступна только в Индии. На следующей неделе мы увидим ещё и POCO X3 GT как глобальную версию Redmi Note 10 Pro.

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Конкурировать новинка будет с анонсированным вчера OnePlus Nord 2. Оба смартфона оснащаются 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200. Мобильный чип имеет ядра с частотой до 3,0 ГГц и графический процессор Mali-G77 MC9.

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POCO F3 GT получил 6-8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128-256 ГБ. В отличие от Redmi K40 Gaming Edition новинка не доступна в модификациях с 12 ГБ оперативной памяти. Но это было весьма ожидаемо.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5065 мА*ч. Это не рекорд линейки POCO, ведь есть POCO M3 и индийская версия POCO X3 с АКБ на 6000 мА*ч. Для быстрой подзарядки предусмотрена поддержка технологии Qualcomm QC 3+ и USB PD 3.0. Мощность составляет 67 Вт. Полностью батарея заряжается за 42 минуты.

По камерам у POCO F3 GT всё довольно скромно. Разрешение основной составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. У представленного вчера OnePlus Nord 2 в этом плане всё чуть лучше. Но не камеры являются главной фишкой новинки.

Redmi K40 Gaming Edition был первым игровым смартфоном бренда Redmi. Новая модель в свою очередь стала дебютным геймерским решением POCO. Главные отличительные особенности – механические триггеры, которые прячутся внутри корпуса. Их разблокировать можно с помощью отдельных переключателей на правом торце корпуса.

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В дисплей в POCO F3 GT почти такой же, как и в обычном POCO F3 на Snapdragon 870. Он построен на базе 120-герцевой матрицы AMOLED формата Full HD+. Размер составляет 6,67 дюйма по диагонали. Панель соответствует стандарту HDR10+, имеет пиковую яркость 500 нит, поддерживает технологию DC Dimming и прикрывается стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

Из фишек можно отметить Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, ИК-порт, Dolby Atmos, стереодинамики JBL, боковой биометрический сенсор и порт USB-C. Разъём для подключения наушников отсутствует. В продажу новинка появится с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Корпус получил защиту от воды класса IP53.

Игровой смартфон можно будет купить в расцветках Predator Black и Gunmetal Silver. Старт продаж намечен на 2 августа 2021 года. Стоимость POCO F3 GT в Индии в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 360 долларов, 390 долларов и 415 долларов соответственно. В течение первой недели все три конфигурации будут доступны со скидкой 15 долларов.

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О ценах для европейского рынка будет объявлено позже. Учитывая то, что POCO F3 стоил столько, можно предположить, что новинка появится в Европе с ценником от 349 евро. Напомним, OnePlus Nord 2 с лучшей камерой и оптической стабилизацией обойдётся минимум в 399 евро.