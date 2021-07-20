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Вчера стало известно, что Xiaomi анонсирует смартфон среднебюджетного класса POCO X3 GT. Он станет международной версией китайской модели Redmi Note 10 Pro 5G, которая в начале прошлого месяца наделала шуму на рынке Поднебесной. Премьера состоится уже 28 июля 2021 года. Однако, ещё одна модель бренда POCO с приставкой GT появится уже на этой неделе. Через несколько дней производитель из Пекина представит POCO F3 GT.

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Как и большинство моделей POCO, этот смартфон тоже начнёт своё международное путешествие в Индии. Китайская компания не стала томить пользователей ожиданием и опубликовала все технические характеристики грядущей новинки. Как и ожидалось, в лице POCO F3 GT мы получим международную версию Redmi K40 Gaming Edition.

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Оригинальная модель была анонсирована в Китае в конце апреля нынешнего года. Она оборудована 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200 с пиковой таковой частотой 3 ГГц. Мобильный процессор в китайском смартфоне работает при поддержке 12 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Но весьма вероятно, что международная версия получит не более 8 ГБ ОЗУ. Накопитель будет характеризоваться вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации.

POCO F3 GT, как и китайский прообраз, сможет похвастаться механическими Pop-up триггерами на правом торце. Они будут прятаться внутри корпуса, блокируясь специальными кнопками. Вообще левая кромка будет богата на элементы управления. Там же расположится клавиша питания с интегрированным биометрическим сенсором.

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Смартфон получит дисплей AMOLED E4 производства компании Samsung. Эта панель используется во всех представителя серии Redmi K нового поколения. Она поддерживает HDR10+, частоту обновления 120 Гц и имеет яркость 1100 нит, а диагональ составляет 6,67 дюйма.

В POCO F3 GT матрица будет прикрыта панелью Gorilla Glass 5, как и тыльная сторона. В арсенал смартфона войдёт 64-мегапиксельная основная камера, а разрешение фронталки составит 16 Мп. За автономность грядущей новинки будет отвечать встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5065 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядки.

Модель поступит на рынок сразу с Android 11 в составе прошивки MIUI 12.5. Из остального можно отметить чип NFC, инфракрасный порт, USB-C, контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, модуль GPS и стереофонические динамики. Корпус будет обладать защитой от воды класса IP53.

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Китайский смартфон Redmi K40 Gaming Edition стоит от 310 долларов. Ожидается, что POCO F3 GT обойдётся в 349-399 евро в зависимости от модификации памяти. Презентация состоится уже 23 июля 2021 года. До российского рынка модель тоже доберётся. Рекомендованная производителем цена составит порядка 35 000 рублей. Столько же стоит обычный POCO F3. Он оборудован процессором Snapdragon 870, аккумулятором на 4520 мА*ч и не имеет механических триггеров.