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Китайская компания Xiaomi в конце весны текущего года анонсировала у себя на родине смартфон Redmi Note 10 Pro 5G, который тут же стал очень популярным. Модель оказалась одно из самых продаваемых в Китае на распродаже 618. Сейчас она готовится к международному дебюту. Презентация состоится уже на следующей неделе. Правда, на мировую арену смартфон выйдет под брендом POCO. Слухи о том, что Redmi Note 10 Pro 5G за пределами Поднебесной появится как POCO X3 GT, появились ещё весной. Сейчас они были официально подтверждены.

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Производитель из Поднебесной опубликовал официальный постер. На изображении указано, что смартфон будет анонсирован 28 июля 2021 года. Презентация пройдёт в Индии. Старт мероприятия намечен на 20-00 по местному времени (17-30 по Москве). Премьеру можно будет смотреть онлайн на официальной странице POCO India в социальной сети Facebook.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G оборудован мобильным процессором Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч и поддерживает 67-ваттную быструю зарядку по проводу.

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В смартфоне установлен дисплей на базе жидкокристаллической матрицы формата Full HD+. Диагональ составляет 6,6 дюйма. Есть поддержка частоты обновления изображения 120 Гц, HDR10 и яркость 450 нит. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения, а корпус имеет защиту класса IP53. Биометрический датчик в смартфоне расположен на правой грани. Рамка и задник изготовлены из стекла.

Redmi Note 10 Pro 5G получил тройную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегаписельный блок для селфи, стереодинамики, ИК-порт и набор всех самых необходимых беспроводных интерфейсов, включая чип NFC. Выход для наушников отсутствует. Также отметим операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12.5.

Всё из вышеперечисленного мы увидим и в POCO X3 GT. Одним из ключевых отличий международной версии смартфона от китайской могут стать объёмы памяти. В Поднебесной модель продаётся с 6-8 ГБ оперативки и встроенным накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Глобальная версия вполне может не досчитаться топовой комплектации с хранилищем объёмом 256 ГБ.

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О ценах пока что официальной информации нет. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G в Китае оценили в 235-315 долларов в зависимости от модификации. Ожидается, что в Европе POCO X3 GT будет стоить 279-329 евро, как и Redmi Note 10 Pro. В связи с этим можно предположить, что в Россию смартфон приедет с ценником порядка 30 000 рублей.