Redmi Note 10 5G не порадовал автономностью в тесте DxOMark
Недавно мы писали о прохождении теста на автономность в бенчмарке DxOMark смартфоном Redmi Note 10. Он набрал 87 пунктов и расположился на второй позиции, уступив модели Samsung Galaxy M51 лишь один балл. При этом телефон компании из Южной Кореи стоит в два раза дороже и имеет аккумулятор ёмкостью 7000 мА*ч.
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Теперь же тест на автономность прошла ещё одна модель Redmi Note десятого поколения. В этот раз французские специалисты протестировали версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон не удивил, что было весьма ожидаемо.
Xiaomi Redmi Note 10 5G, как и версия без поддержки сетей пятого поколения, оборудована аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Однако, она оснащается чипсетом Dimensity 700 вместо Snapdragon 678 и дисплеем IPS с частотой обновления 90 Гц вместо 60-герцевой матрицы AMOLED.
Модель поддерживает 18-ваттную быструю проводную зарядку и полностью заряжается за 2,5 часа. Redmi Note 10 делает это на час быстрее, т.к. мощность подзарядки составляет 33 Вт. Чтобы восполнить заряд аккумуляторной батареи на 80% с нуля, требуется 1 час 22 минуты. В случае с Redmi Note 10 эта процедура занимает только 52 минуты.
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После ряда испытаний французские специалисты заявили, что Xiaomi Redmi Note 10 5G может прожить 2,5 дня в режиме стандартного использования. Версия с поддержкой сетей 5G в сравнении с вариантом, ограниченным работой сетях LTE, может похвастаться хорошей энергоэффективностью в режиме ожидания и в ночное время. Также не вызывает нареканий расход заряда во время использования камеры и при звонках.
В общем зачёте смартфон получил лишь 78 баллов. Он не попал в топ-5 и расположился на шестой строчке. Её он разделил с Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет в своём активе 78 пунктов. Помимо уже упомянутых Redmi Note 10 и Samsung Galaxy M51 выше них оказались ещё три модели. Это OPPO A74, Wiko Power U30 и OPPO Find X3 Neo. Им присудили 86 баллов, 86 баллов и 81 балл соответственно.
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Напомним, что Redmi Note 10 5G дебютировал в Европе позже всех смартфонов нового поколения. Его оценили в 199 евро и 229 евро в зависимости от комплектации. В России модель дебютировала несколько недель назад вместе с Redmi Note 10S. Правда, на российском рынке смартфон продаётся как Redmi Note 10T.
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