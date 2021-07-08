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Китайская компания Xiaomi в конце мая 2021 года анонсировала переиздание хита продаж 2019-2020 годов Redmi Note 8. Новинка называется Redmi Note 8 (2021). Сегодня, 8 июля 2021 года, смартфон был анонсирован на российском рынке.

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Модель оснащается 6,3-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Матрица выполняется по технологии IPS и имеет небольшой каплевидный вырез с фронтальной 13-мегапиксельной камерой. Последняя получила поддержку технологии распознавания лиц.

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В Xiaomi Redmi Note 8 (2021) обзавёлся Quad-камерой на тыльной стороне. Четыре модуля расположены на небольшой вертикальной площадке в левом верхнем углу. Главный сенсор имеет разрешение 48 Мп. Для макросъёмки и размытия заднего фона используется пара 2-мегапиксельных датчиков изображения. Также в камере есть 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. На тыльной стороне вместе с камерой располагается биометрический сенсор для распознавания отпечатка пальца.

Главное отличие новинки от оригинальной модели – 12-нанометровая однокристальная система Helio G85 вместо 11-нанометровой Snapdragon 665. Разницы в производительности между двумя мобильными процессорами практически нет. Работает чипсет в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище позволяет пользователям хранить до 128 ГБ данных. Слот для microSD тоже имеется.

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За автономность Xiaomi Redmi Note 8 (2021) отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу. На борту новинки также есть разъём для наушников, Wi-Fi 5 с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2. USB-C и GPS.

Новинка не сильно отличается от модели Redmi Note 9, которую представили в начале весны прошлого года. Не считая дизайна, смартфон прошлого поколения отличается увеличенной до 5020 мА*ч ёмкостью аккумулятора и 6,53-дюймовым дисплеем.

Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Note 8 (2021) в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 15 990 рублей. Вариант с накопителем вместимостью 128 ГБ китайская компания оценила в 17 990 рублей. Пользователям доступы чёрная, белая и синяя расцветки корпуса. В продаже модель появится с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой MIUI 12.5.

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Глобальный вариант новинки в этих же конфигурациях стоит 169 долларов (13 000 рублей) и 189 долларов (14 000 рублей) соответственно. Xiaomi Redmi Note 9 в России сейчас можно купить за 13 000 рублей в комплектации 3/64 ГБ и за 16 000 рублей в модификации 4/128 ГБ.