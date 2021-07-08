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Пользователи некоторых популярных смартфонов китайской компании Xiaomi начали вновь жаловаться на проблемы. Устройства зависают, не всегда распознают SIM-карты, а самой массовой неисправностью стало появление красного оттенка при активации тёмной темы.

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Проблема с распознаванием SIM-карты чаще всего встречается в смартфонах Redmi Note 9. О ней известно уже давно, но производитель пока не спешит её решать. Ожидается, что обновление программного обеспечения MIUI 12, которые устранит неисправность, выйдет через месяц, как минимум. Апдейт ожидается в середине августа 2021 года.

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Xiaomi Mi 9T, его азиатский аналог Redmi K20, а также весенние новинки Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro начали зависать после получения обновлений в июне нынешнего года. Пользователи жаловались в первую очередь на торможения смартфонов во время запуска игровых приложений.

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А вот в Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro системная задержка наблюдается и при обычном использовании. Эту проблему китайская компания уже начала решать. Многие пользователи успели получить ещё в прошлом месяце апдейт программного обеспечения, устраняющий торможения системы. Все смартфоны должны будут «вылечиться» до конца следующей недели.

Наконец, самая массовая проблема – красный оттенок при активации тёмной темы. Это заметно на Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi K20, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Все смартфоны оборудованы панелями на органических светодиодах. Больше всего страдают владельцы моделей Redmi Note 10 Pro, в которых красный оттенок становится более заметным на низком уровне яркости в режиме 120 Гц.

Ранее китайская компания выпустила программное обеспечение MIUI 12 / MIUI 12.5, которое устранило проблему сильного мерцания матриц OLED на низких уровнях яркости. Полностью избавиться от красного оттенка при активации тёмной темы производитель пока что не может.

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Напомним, что все смартфоны, кроме Redmi K20, официально продавались или ещё продаются в России. Сейчас на рынке остаются Redmi Note 9, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Версия Pro недавно подешевела в официальной рознице с 28 990 рублей до 24 990 рублей. Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro уже сняты с продаж. Все смартфоны получат операционную систему Android 11 с программным обеспечением MIUI 12.5 в России.