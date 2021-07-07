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В начале этого года впервые на просторах всемирной паутины появилась информация о возрождении планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad. Сама компания со временем после публикации слухов подтвердила это официально. Тем не менее до сих пор ни одного устройства так и не было представлен, хотя обещали чуть ли не полдюжины новинок на разных процессорах. Но на днях в базе данных TENAA засветились две модификации Xiaomi Mi Pad 5 с поддержкой сотовых сетей пятого и четвёртого поколения. Публикация информации о них на сайте сертификационного бюро говорит о том, что анонса осталось ждать недолго.

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4G-версия планшета получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 860, которая используется в смартфоне POCO X3 Pro стоимостью порядка 30 000 рублей. 5G-вариант будет оснащаться мобильным процессором Snapdragon 870. Эта SoC тоже выполняется по нормам 7-нм технологии и при этом отличается рекордной частотой CPU, составляющей 3,2 ГГц. Используется чип в POCO F3 за 33 000 рублей.

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Каждая модификация Xiaomi Mi Pad 5 предложит пользователям жидкокристаллическую панель или матрицу на органических светодиодах в зависимости от комплектации. В обоих случаях диагональ составит 11 дюймов, а разрешение – 2 560 x 1 600 пикселей. Планшеты обзаведутся поддержкой ввода с помощью пера S Pen с 4 096 степенями нажатия. Частота обновления изображения составит 120 Гц, как у LCD-панели, так и у OLED, а частота опроса сенсора – по 240 Гц.

На этом общие параметры не заканчиваются. Вне зависимости от технологии выполнения матрицы и модели мобильного процессора планшеты нового поколения будут оснащаться двумя аккумуляторными батареями ёмкостью по 4 360 мА*ч (8 720 мА*ч суммарно). Также отметим разъём для наушников, порт USB-C, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 т Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, поддержку технологии Near Field Communication, возможность подключения чехла с клавиатурой и основную камеру в стиле Xiaomi Mi 11. Биометрический сенсор будет установлен на боковом торце, а разблокировать устройство пользователи смогут и через фронтальную камеру.

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Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 будут доступны в модификации Wi-Fi Only без возможности работы в сотовых сетях. О ценах пока что информации нет. На рынок они поступят с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой MIUI for Pad. Это специальная версия оболочки MIUI 12.5, оптимизированная под устройства с большим дисплеем. То же самое мы видели в 8-дюймовом сгибаемом смартфоне Xiaomi Mi MIX FOLD.

Анонс планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad 5 ожидается в августе вместе с прошивкой MIUI 13 и экспериментальным смартфоном Xiaomi Mi MIX 4. Ранее ходили слухи о планшете с приставкой Pro на Snapdragon 888. Ему приписывали 1 ТБ встроенной памяти в топовой модификации 144-герцевый дисплей. В TENAA о продвинутой версии ничего не говорится.