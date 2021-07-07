Представлена консоль Nintendo Switch OLED стоимостью 350 долларов
Компания Nintendo анонсировала новую портативную игровую приставку. Модель называется Nintendo Switch OLED. Презентация консоли ожидалась ещё в июне текущего года в рамках выставки E3 2021, но производитель принял решение отложить премьеру ненадолго.
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Nintendo Switch OLED оснащается панелью на органических светодиодах формата HD. Экран имеет размер 7 дюймов по диагонали. Ранее ходили слухи о том, что аппаратная платформа будет построена на базе чипа NVIDIA, который сможет обеспечить высокий уровень производительности. Сама компания ничего по этому поводу не рассказала. Вероятно, информация об аппаратной платформе будет раскрыта ближе к релизу.
В Nintendo Switch OLED установлен встроенный флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. На тыльной панели предусмотрена интегрированная подставка. Она даёт возможность установить игровую консоль под разными углами на горизонтальной поверхности. Похожие решения иногда встречаются в планшетных компьютерах.
Также стоит отметить улучшенный звук и стыковочную станцию с разъёмом Ethernet. В комплект поставки войдут контроллеры Joy-Con. Продажи Nintendo Switch OLED запланированы на 8 октября 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость новинки для американского рынка составила 350 долларов.
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